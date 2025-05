Deux Académiciens se retrouvent pour un duo sur une chanson bien connue

Il aura fallu patienter quelques semaines après la fin de l'aventure Star Académie 2025 avant de voir du nouveau contenu sur les réseaux sociaux d'Albert Asselin, candidat de Québec qui s'est franchement approché de la finale.

Cette semaine, celui-ci a publié deux vidéos, pour faire plaisir à son public qui souhaite continuer à le suivre.

D'une part, il offre son interprétation de la chanson « How Deep Is Your Love » des Bee Gees, et c'est vraiment magnifique!

Il écrit : « Il était temps! Écrivez-moi des suggestions de tounes! »

De l'autre, il propose un duo avec un autre candidat de Québec, Léo Giroux, sur la chanson bien connue « Fix You » de Coldplay.

Les deux voix se marient à merveille!

Voyez les deux vidéos ci-dessous.