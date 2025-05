De grands honneurs pour Ginette Reno

Ce jeudi, notre grande dame de la chanson, Ginette Reno, a reçu de grands honneurs pour souligner son exceptionnelle carrière en chanson.

En effet, celle-ci a été intronisée au Panthéon de la musique canadienne (Canadian Music Hall of Fame) lors d’une cérémonie tenue au Centre canadien de la musique, à Calgary.

En recevant cette prestigieuse distinction, réservée aux artistes qui ont grandement contribué à faire briller la musique canadienne à l’échelle nationale et à l’étranger, madame Reno s'est exprimée ainsi : « Je suis une chanteuse. Je chante depuis 66 ans. Je n’ai jamais chanté pour l’argent, le succès ou la gloire, mais ce soir, en recevant cette marque de reconnaissance, je ressens un profond sentiment d’appartenance. Pour cela, j’éprouve une gratitude infinie. Merci beaucoup ! »

Le chanteur Roch Voisine était présent pour lui remettre son prix. Il a tenu à lui rendre cet hommage : « Ginette, vous êtes notre reine depuis 66 ans. Vous êtes notre fierté. Tout le monde admire votre talent immense, votre carrière légendaire et votre charme unique. Vous avez ouvert la voie pour les artistes qui vous ont suivie. Pour cela, nous te remercions! »

Voyez la photo ci-dessous.

Dans une vidéo émouvante, Céline Dion réservait aussi des hommages à Mme Reno : « Une voix en or, unique et puissante, vibrante et inimitable. Une voix qui a bercé ma jeunesse et m’a donné l’envie de faire ce métier. Et quand je t’ai vu chanter à la Place des Arts, j’ai commencé à rêver que peut-être que moi aussi un jour, je serai sur scène. You're a living legend, whose enduring passion and timeless artistry have inspired generations. You are indeed one of the greatest inspirations of my life. I actually met René because my parents wanted me to meet with the manager of the great Ginette Reno. In fact, he always told me that you are the best singer in the world. »

La soirée a connu son point d'orgue lorsque Ginette Reno a interprété une magistrale version bilingue de Je ne suis qu’une chanson / For All I Am Is Just A Song (Diane Juster), accompagnée au piano par son fils Pascalin Raynault.

Nous aurions aimé être présents pour être témoins de ce moment inoubliable.

Nous en profitons pour offrir nos plus sincères félicitations à Madame Reno, pour son exceptionnel héritage musical, qui continue de nous ravir jour après jour.