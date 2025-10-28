Charlotte Cardin dévoile un nouveau vidéoclip absolument spectaculaire

Ce mardi 28 octobre, l'autrice-compositrice-interprète Charlotte Cardin dévoile le vidéoclip de son nouveau simple intitulé « Tant pis pour elle ».

Le résultat, réalisé par Jason Brando, s'avère absolument spectaculaire, tandis qu'on assiste à une reprise de pouvoir dans une relation à trois.

Pour l'accompagner dans cette histoire qui prend vie sous nos yeux, Charlotte a travaillé avec les comédiens Jeremie Laheurte et Sophie Robertson. Ensemble, ils ont imagé cette histoire, où se mélangent des prises de vue sensuelles à du manga, montrant une vengeance contrôlée.

Dans le rôle principal, Charlotte Cardin se dévoile aussi envoûtante que sulfureuse.

Voyez le résultat ci-dessous, du grand art.

Écrit par Charlotte Cardin, Jason Brando et Ellie Blondeau, « Tant pis pour elle » est produit par Jason Brando, avec une production vocale signée Jason Brando et Sam Avant. Les guitares, synthés et percussions sont également assurés par Brando et Avant, qui ont enregistré le morceau. Le mixage a été confié à Rob Kinelski (The Fortress of Amplitude), assisté par Eli Heisler, tandis que le mastering a été réalisé par Dave Kutch (The Mastering Palace). Une production DENIM en association avec Cult Nation.

Nous avons particulièrement hâte de découvrir ce que nous réserve Charlotte Cardin pour la suite. Peut-être un nouvel album bientôt?