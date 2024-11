Charlotte Cardin chante avec son amoureux et le résultat est enchanteur

Aliocha Schneider, qu'on a pu voir en performance au plus récent gala de l'ADISQ, lance aujourd'hui une édition deluxe de son premier album éponyme, sur laquelle on retrouve quatre titres inédits et franchement magnifiques.

Cette édition se retrouve sur les plateformes dès maintenant.

Parmi les nouvelles chansons, vous pouvez découvrir un duo entre Aliocha et son celle qui partage sa vie, Charlotte Cardin. Après nous avoir enchantés sur les réseaux sociaux avec leurs voix suaves, les deux artistes proposent l'enregistrement de la chanson « Ensemble ».

Aliocha indique sur ses réseaux sociaux : « « Ensemble » en duo avec Charlotte est sortie aujourd’hui sur la version deluxe de mon album. Sur cette réédition, il y a quatre nouvelles chansons dont je suis immensément fier. Maintenant qu’elles existent, j’ai le sentiment qu’elles étaient la part manquante de cet album. Grâce à vous, il a eu une vie que je ne pouvais soupçonner et cette version deluxe est pour moi une façon de célébrer tout ce qui s’est passé dans la dernière année. »

Écoutez la chanson ci-dessous.

De son côté, Charlotte Cardin partage sur ses réseaux sociaux des vidéos d'elle et son amoureux, avant et maintenant, puisqu'ils chantent ensemble depuis maintenant douze ans. Voyez sa publication ci-dessous.

Elle écrit : « How it started VS how it’s going 😭

La première video date d’il y a 12 ans, la toute première fois qu’Alio et moi nous sommes rencontrés. Et demain, on sort notre premier vrai duo. “Ensemble”, version ensemble, sera dispo partout à minuit. »

Si vous n'avez pas encore fait la découverte du talent d'Aliocha Schneider, qui enivre avec ses mélodies vaporeuses, nous vous conseillons vivement l'écoute de cette édition deluxe.

Notons que les amoureux ont fait leur première apparition ensemble sur un tapis rouge au Gala de l'ADISQ, un moment que vous pouvez revivre en photo ici.