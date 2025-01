Après Star Académie, Yoann aimerait se lancer dans CE projet

En marge de son départ de Star Académie, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec le sympathique Yoann de Trois-Pistoles, qui a bien voulu revenir sur son aventure.

En entrevue, nous avons voulu savoir ce que lui réservait la suite et s'il allait continuer en musique.

Voici ce que celui-ci nous a répondu : « La suite, c'est flou pour moi encore. Je ne sais pas si je retourne travailler à l'école. Ça va dépendre de la suite des choses. Chose certaine, je veux retourner en studio cette semaine déjà, pour travailler sur mes chansons à moi. Et je veux faire un événement par chez nous, un genre de mix entre conférence pour raconter mon expérience et faire de la musique aussi. Quelque chose de bien convivial pour mon retour de Star Académie. »

Voilà qui nous semble être une très belle idée!

Yoann dresse un portrait entièrement positif de son expérience musicale dans la compétition télévisée : « Oui, je me sens bien, pour vrai. J'ai atteint mes objectifs. J'ai quand même trouvé ça difficile à l'Académie, loin de mes proches et tout ça. Je me sens bien, je suis fier de la performance que j'ai donnée, puis j'ai quand même eu une semaine très intense, je dirais que j'ai vécu un mois en une semaine, mais je suis content de tout ce qui s'est passé. »

Le chanteur estime que la vague d'amour qu'il a reçue après le variété de dimanche l'a aidé dans sa sortie : « C'est assez fou, j'ai vu ça en retrouvant mon téléphone. Les gens sont vraiment gentils, ça fait du bien, ça aide à sortir tôt mettons... »

Notons qu'au moment de se lancer dans cette grande aventure, Yoann enseignait l'anglais et les mathématiques à l'École Sainte-Marie de Saint-Jean-de-Dieu.

