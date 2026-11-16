Angine de Poitrine s'illustre aux Grammy 2026

Après avoir été récompensé chez nous de neuf Félix, voilà que le duo Angine de Poitrine récolte les honneurs chez nos voisins du Sud.

En effet, la formation de rock microtonal a reçu quatre nominations aux Grammy Awards.

Khn et Klek s'illustrent dans les catégories suivantes :

Meilleur nouvel artiste

Meilleur album rock (Vol.II)

Meilleure prestation rock (« Sarniezz »)

Meilleure prestation de musique alternative (« Fabienk »)

« Klèkènkène are very honoured by the four nominations at the Grammy Awards!

Tank yo! », écrivent-ils sur leurs réseaux sociaux. Voyez leur publication au bas de l'article.

Nous avons bien hâte de voir ce que nous réserve Angine de Poitrine pour sa visite à Los Angeles cet hiver. À l'ADISQ, ils avaient préparé quelques petits sketchs qui leur a permis de récupérer leurs trophées sans prononcer le moindre mot. Leur gérant, Sébastien Collin, s'est tout de même adressé au public pour remercier les principaux responsables du succès de la formation du Saguenay.

Précisons que ce dernier nous disait qu'Angine de Poitrine avait une semaine de repos après l'ADISQ, avant d'entamer une tournée aux États-Unis. Ils sont d'ailleurs au Brooklyn Steel à New York pour les trois prochains jours. Voyez notre entrevue avec Sébastien Collin ci-dessous.

La cérémonie des Grammy 2026 sera diffusée le dimanche 7 février 2027 à 20 h sur CBS.