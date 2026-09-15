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Angine de poitrine fait ses débuts à la télévision américaine chez Jimmy Fallon

Vers l'infini et plus loin encore!

Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Lundi soir, le groupe québécois Angine de poitrine, qui connaît désormais un succès planétaire, a fait ses débuts à la télévision américaine.

En effet, Khn et Klek étaient les invités d'honneur du Tonight Show avec Jimmy Fallon, pour une performance musicale très attendue.

Voyez le résultat dans la vidéo ci-dessous.

L'animateur a présenté ses invités en indiquant : « Nos prochains invités ont lancé leur nouvel album, Vol.II, plus tôt cette année. Ils font leurs débuts à la télévision américaine avec leur nouvel extrait "Zugzegk", applaudissez Angine de poitrine. »

Les adeptes soulignent qu'il faut beaucoup d'audace de la part des deux musiciens pour se présenter à la télévision américaine avec une nouvelle chanson, plutôt que de se conforter avec un extrait qui fonctionne déjà.

Le résultat est particulièrement réjouissant et laisse présager de nouvelles opportunités excitantes pour le groupe de Chicoutimi, qui continue de faire la fierté du Québec.

Mentionné dans cet article

Photo de Angine de Poitrine
Angine de Poitrine

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