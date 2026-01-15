1 million de personnes ont vu cette vidéo de Jonathan Roy

En octobre dernier, le chanteur Jonathan Roy déposait sur YouTube une vidéo dans laquelle il reprend un succès international.

Avec sa version de la chanson « Ordinary » d'Alex Warren, Jonathan a frappé dans le mille, réussissant à séduire de nombreux mélomanes.

La vidéo cumule actuellement plus d'un million d'écoutes sur la plateforme.

On le retrouve en compagnie de son équipe habituelle, des musiciens formidables, dont Caulder Nash, Jason Lang et Marc Beland. La violoniste Marjorie Bourque est aussi de la partie.

Écoutez le résultat ci-dessous.

On aime beaucoup lorsque Jonathan Roy propose des versions planantes de succès populaires ou des versions acoustiques de ses propres chansons. On y découvre tout l'étendue de son talent vocal! On espère en voir plus dans la prochaine année!