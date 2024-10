Voici le prochain projet de Mario Tessier

Après qu'il ait exploré diverses avenues médiatiques, que ce soit à la télé ou à la radio, Mario Tessier reviendra prochainement à ses premières amours, alors qu'il dévoile aujourd'hui les contours de son tout nouveau projet.

Ayant connu la gloire pendant 20 années consécutives aux côtés de José Gaudet à la radio, avec Les Grandes Gueules, Mario avait emprunté la voie humoristique en solo en 2014, avec son premier one-man show, intitulé Seul comme un grand. Non sans succès, il était revenu à la charge quelques années plus tard, avec son tout aussi mordant et corrosif Transparent.

En 2025, Mario sera ainsi de retour sur les planches pour présenter son 3e spectacle solo en carrière, lequel porte le titre aussi court qu'intrigant de Champion. Dans cette nouvelle proposition du populaire animateur, on nous promet « un concentré d’humour irrésistible qui mélange autodérision et situations improbables. Avec Champion, Mario met en lumière ce "grand champion" qui sommeille en chacun de nous, celui qui nous pousse à viser plus haut… ou à nous ridiculiser de la plus drôle des façons. »

Dans l'affiche du spectacle, que vous pouvez voir ci-dessous, on peut y voir Mario qui tente maladroitement d'attraper la lune avec ses doigts, signe de l'évidente autodérision dont fait preuve le titre du projet. Du Mario Tessier pur jus, au sommet de sa forme? Voilà qui semble prometteur!