Trois prédateurs et un bungalow : L'humour intelligent de Boucar Diouf frappe encore

Boucar Diouf présentait son nouveau spectacle Trois prédateurs et un bungalow en première médiatique au Grand Théâtre de Québec ce jeudi soir.

L'humoriste-biologiste a décidé de s'intéresser cette fois au cas des animaux domestiques. Et, comme 53% des ménages possèdent un chat, un chien ou les deux, il s'adresse à un très large éventail de gens. À travers ce sixième one-man-show, qui s'apparente parfois à une conférence décomplexée sur le règne animal, Boucar répond à trois grandes questions : « Qui sont-ils? », « D'où viennent-ils? » et « Qui est le meilleur chasseur? ».

La verve de Boucar ne ressemble à aucune autre. Sa façon de faire virevolter la langue française et propulser les expressions québécoises mérite, à elle seule, le déplacement. Que ce soit en rapportant les citations existentielles de son grand-père ou les réflexions colorées de son garagiste, l'humoriste nous prouve sa grande maitrise de la rhétorique et son sens du punch.

Il est plutôt rare que nous ayons voir un spectacle d'humour pour nourrir notre intellect, et pourtant, Boucar Diouf joue à la fois le rôle de professeur et de saltimbanque en saupoudrant ses blagues de données scientifiques et de contextes historiques. Ainsi, on apprend l'origine de la domestication des chats et des chiens ainsi que l'explication de certains de leurs comportements les plus étranges. Le monde félin et canin permettra aussi à l'humoriste quelques louvoiements vers d'autres espèces, dont ces fameux dindons sauvages qui ont « semé la terreur » à Louiseville il y a deux ans.

Nous, à Longueuil, nos chevreuils ont des avocats.

Si beaucoup de jeunes humoristes misent pour la simplicité dans leur décor, Boucar s'avère plus maximaliste, ayant reproduit l'aménagement de son bungalow (un mot qu'il ne se tanne jamais de prononcer) sur scène. Des meubles, un tabouret, un arbre à chat, des plantes et des toiles représentant les décorations murales habillent l'espace de façon chaleureuse.

Il faut dire que Boucar a aussi ce talent de créer une ambiance conviviale et d'installer une atmosphère bienveillante autour lui. D'ailleurs, il termine ce nouveau spectacle dans la tendresse. Nous vous épargnons les détails puisqu'il est préférable de garder la surprise pour apprécier la douceur du moment, mais, chose certaine, il nous prouve qu'il a aussi le talent d'émouvoir, en plus de celle d'instruire et de faire rire.

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