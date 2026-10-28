Philippe Laprise en pleine possession de ses moyens dans son nouveau spectacle Au sommet

C'est hier soir qu'avait lieu la première médiatique Montréalaise du 5e one-man-show de Philippe Laprise intitulé Au sommet et Showbizz.net était parmi les privilégiés sur place. L'humoriste, qui célèbre ses 25 ans de carrière cette année, en plus d'être maintenant rendu à l'âge « mature » de 50 ans, semblait très sûr de lui, même serein, quand il est monté sur la scène de la Salle Pierre-Mercure de façon, disons, très héroïque!

Même s'il nous a semblé un peu nerveux au départ, la langue lui fourchant à quelques reprises, il a su capter notre attention en installant rapidement un climat d'écoute, voire plus posé qu'à son habitude. Était-ce là une démonstration de l'effet de la cinquantaine sur notre légendaire humoriste hyperactif?

N'ayez crainte, Philippe n'a rien perdu de ses qualités de conteur et de son énergie, il la calibre seulement autrement. Ainsi, il a revisité certaines scènes plutôt banales de son quotidien en nous offrant beaucoup de détails croustillants. À l'aide de « steppettes » cocasses, de mimiques efficaces, de répétition de gestes ou de longues pauses calculées, de désinvolture à l'occasion, de cris stridents qu'on ne voit pas toujours venir et même, de sons qu'on ne saurait pas toujours identifier; il nous a livré son nouveau spectacle avec aisance et beaucoup d'autodérision, provoquant plusieurs moments loufoques et des rires à profusion.

À travers une conversation « Messenger » complètement ratée, son TDAH, une histoire de chalet et d'outil délicat à utiliser, son TDAH, un bidet et autres découvertes emballantes (ou pas), son TDAH, et des recherches à caractère sexuel surprenantes, l'humoriste crée habilement des liens entre les numéros qu'il nous présente, pour nous laisser pantois et hilares, ce qui relève d'un travail d'écriture tout à fait remarquable.

On prédit qu'avec ce spectacle, Philippe Laprise saura sûrement atteindre de nouveaux sommets.

Pour voir toutes les dates de sa nouvelle tournée à travers le Québec, c'est ici.