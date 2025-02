Philippe Laguë explique la fin abrupte de À la semaine prochaine

Cette semaine, Philippe Laguë était en visite sur le plateau de On va se le dire.

Il en a profité pour expliquer les raisons pour lesquelles son émission À la semaine prochaine tirait sa révérence après 17 ans.

Radio-Canada me disait, si tu reviens l'année prochaine, tu n'auras pas une cent de plus. On nous a coupé le public. C'était une émission où le public était un personnage. Maintenant, on a fait 26 émissions, 6 avec public. Ce n'est définitivement pas suffisant. On n’avait plus de recherchistes, le bruiteur est parti.

Il enchaîne : « Et là, j'ai dit : "je vais essayer un an en studio, voir ce que ça donne". Mais ce que j'entendais en ondes, ce n'était plus le projet initial. Parce qu'il y avait aussi des sorties là-dessus. On est allé à Québec, on a fait le Saint-Denis, on a fait l'Olympia, on a fait de Vancouver à Halifax. On est allé à la rencontre des autres francophones, parce que c'était pas juste une émission francophone québécoise montréalaise. On voulait parler aux autres francophones de ce pays-là, leur dire qu'on était là. Et on adaptait nos sketchs à l'actualité locale. Tout ça tombait petit à petit. »

Je me suis dit, avant de faire l'année de trop, on va arrêter tout de suite, puis je vais faire d'autres choses.

« Je m'étais donné jusqu'aux fêtes », poursuit-il. « Je m'étais dit :" je vais faire de mon mieux, chaque jour, un jour à la fois, je vais faire de mon mieux avec ce que j'ai, avec ce qu'on me donne". Et là, après les fêtes, j'ai commencé à tâter le terrain, puis j'ai vu que ça n'irait pas plus loin. »

« J'ai fait le choix de prendre les devants tout de suite. Et c'est rare qu'on ait l'occasion, dans ce métier-là, de choisir notre sortie, surtout après si longtemps », insiste-t-il.

Il a dû annoncer la nouvelle à toute son équipe récemment. « J'ai commencé par mes vedettes, mes imitateurs », dit-il. « C'est sûr qu'il y en a qui ont pris ça plus difficile que d'autres, mais ils m'ont vu aussi pomper l'huile à la fin et ils s'en rendaient compte. Ils m'ont dit : "On n'est pas surpris, mais on a de la peine". J'ai attendu à la toute fin pour le groupe d'auteurs parce que je ne voulais pas désouffler la balloune des dernières émissions. Je pense que je leur ai annoncé vendredi dernier. » Notons que le public a appris la nouvelle samedi matin.

La dernière de À la semaine prochaine sera enregistrée au Rialto, devant public, le 27 mars prochain, pour une diffusion le 29 mars à 11 h.

Notons qu'une émission réunissant des meilleurs moments des 17 saisons sera diffusée le samedi 5 avril à 11 h.