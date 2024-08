Patrick Groulx vit un moment loufoque sur scène avec son amoureuse et son ex connue

Jeudi soir, Patrick Groulx a eu droit à son Grand Bien-Cuit ComdieHa! sur la scène du Grand Théâtre de Québec.

Parmi les rôtisseurs de la soirée, on retrouvait Annie Brocoli avec qui l'humoriste a eu une relation amoureuse de six mois il y a 20 ans. Bien que leur histoire ait été de courte durée, celle-ci a tellement fait jaser que l'animatrice et chanteuse racontait, qu'encore aujourd'hui, on lui parle fréquemment de son couple avec Patrick Groulx, s'imaginant même qu'il est le père de ses enfants.

Oui, Patrick a visité les fonds marins, mais jamais sans son wetsuit.

Annie a aussi insisté sur le fait que l'humoriste était un homme très respectueux en relation. « C'est Patrick Groulx qui a inventé le consentement ». Elle a aussi raconté que Patrick voulait toujours qu'elle enfile ses costumes pour faire l'amour. Ainsi, pour l'aider dans sa nouvelle relation, Annie a prêté l'un de ses déguisements à sa nouvelle conjointe, Chéli Sauvé-Castonguay, qui est débarquée sur scène portant l'un de ses célèbres costumes.

Aussi, il faut savoir que, dans son numéro, Annie laissait entendre qu'elle était toujours attirée par Patrick, rendant évidemment le principal intéressé mal à l'aise. Avant l'arrivée de Chéli sur scène, elle insistait même sur le fait qu'elle aimerait bien l'embrasser sur scène.

Ce numéro complètement loufoque a fait dire à Patrick Groulx : « Wow! Ça, c'était fucké! »

Voyez des photos au bas de l'article.

Lorsque l'humoriste a eu droit à une réplique à la fin de la soirée, il s'est aussi permis une pointe envers Annie Brocoli :

Tout ce que je peux vous dire, c'est que Germaine la grenouille végétarienne aimait ça manger de la viande de temps en temps.

Les Grands Bien-Cuits ComediHa! seront présentés sur la plateforme VRAI en décembre.