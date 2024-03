Mona de Grenoble : Découverte de l'année et lapsus coquet

Découverte de l'année au Gala Les Olivier, c'est synonyme d'opportunités. Mais pour Mona de Grenoble, c'est surtout « business as usual, comme qu'ils disent les anglo-saxons », parce qu'il est hors de question pour elle de s'enfler la tête (ou la perruque) avec cette lourde statuette de bronze. Écoutez d'ailleurs notre entrevue où Mona raconte ses impressions à chaud, dans l'entrevue vidéo en entête. PS : Déjà pour le look, ça vaut le détour! 😉

Alexandre Aussant, sous le personnage, appréhendait par ailleurs les commentaires d'une part de public qui accepte encore difficilement la place des drags queens sur la scène publique. En montant sur scène, dans le vif de l'émotion, la drag en a fait mention à la télévision en direct. Elle aborde ce segment en question dans la même vidéo plus haut. Plus tard, le récipiendaire de l'heureux prix nous disait aussi « C'est une tape dans le dos, le prix découverte en relève. En ce moment, en humour, on est une énorme communauté. Et un prix comme ça, c'est important pour la relève. Ça me confirme que oui, je suis une drag, mais aussi un humoriste à part entière. ».

Enfin, sous le coup de l'émotion, un heureux lapsus s'est aussi pointé le bout du nez dans ses remerciements, alors qu'elle cueillait sa nouvelle décoration de foyer. En voulant remercier un ami, elle a remercié Olivier Guimond, le génie du Burlesque à qui l'on doit le titre du Gala. Voyez sa réaction et son rire contagieux, dans le court extrait au bas de ce texte. Sourire garanti! 😊

La suite de l'année se poursuivra de façon tout aussi colorée pour l'humoriste qui collabore régulièrement au sein des Fantastiques. D'ici à sa première médiatique en novembre 2024, Mona poursuit le rodage de sa première tournée, un spectacle qui parle « de tout! ».

« Évidemment, on présente Mona, on présente qui je suis, je parle de moi, des choses qui me sont arrivées. Je parle des mensonges qu'on se raconte en tant que société, des mensonges que je me suis contés. J'adresse la tempête médiatique qu'il y a eu sur les drags, pas le choix d'en parler. J'ai un maudit bon number là-dessus. Ça s'appelle de la poudre aux yeux parce que, tu sais les drags on est là, on vend du rêve, on vend du glam, mais en arrière, tout continue de mal aller dans le monde alors c'est un peu de tout ça que je parle. »