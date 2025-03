Mike Ward lance un nouveau festival d'humour à Québec : Un party tout sauf modeste

Mike Ward a choisi la ville de Québec pour proposer son tout premier festival d'humour, un événement unique qu'il a intitulé le MODESTE Festival.

C'est du 13 au 15 juin prochain que les adeptes d'humour de la Capitale-Nationale pourront participer à cet événement unique, qui mettra évidemment de l'avant l'humour de Mike Ward, mais aussi un party « tout sauf modeste ».

Du vendredi au dimanche, l’humoriste présentera quatre nouvelles représentations de Modeste et la chance réservée exclusivement aux festivaliers de se procurer des billets pour une représentation de l’enregistrement de son podcast Sous Écoute, le 15 juin à 20 h. Tous les spectacles présentés dans le cadre du Modeste Festival seront précédés d’un classique tailgate party dans le stationnement de la Salle Albert-Rousseau et les représentations de 20 h seront suivies d’une soirée VIP dans le foyer.

En effet, pour cette première édition du Modeste Festival (et sûrement la dernière, souligne le communiqué qui nous a été envoyé), une partie du stationnement de la Salle Albert-Rousseau sera transformée en mode tailgate. Au programme : dégustation des produits Ward Vodka, foodtrucks, animation et performances musicales extérieures avec les invités-surprises et amis de Mike Ward.

En soirée, grâce à une scène aménagée spécialement pour l’événement, un DJ prendra d’assaut le bar de la Salle Albert-Rousseau. Le public couche-tard de l’humoriste aura ainsi accès à un lieu complètement inusité, à l’ambiance survoltée, pour prolonger son plaisir.

Comme on le sait, Mike Ward est ami avec de nombreux artistes et humoristes de la colonie artistique québécoise. On peut donc s'attendre à une programmation bien garnie et franchement intéressante!

Nous avons bien hâte de vivre ce Modeste Festival!

Les billets seront mis en vente ce jeudi à 9 h, sur sallealbertrousseau.com.