Michelle Desrochers présente Pelote : Un spectacle sans accro

Ce lundi 13 novembre avait lieu la première médiatique du spectacle Pelote de Michelle Desrochers à Québec. Pour l'occasion, les tricoteuses de la Fondation du Dr Julien avaient investi le hall d'entrée de la Salle Albert-Rousseau, créant dans cette familière enceinte un cocon bien particulier, qui ne manquait pas de nous mettre dans l'ambiance pour ce premier one-woman-show de Michelle Desrochers.

Sur scène, le personnage de Michelle Desrochers en est un assez particulier, saugrenu même. On a devant nous une jeune femme assumée et intelligente, habitée par une vieille dame allumée et un peu grivoise. Cette dichotomie se fait ressentir un peu partout dans les textes du spectacle, qui en devient de ce fait un peu fourre-tout. Pourtant, au final, l'ensemble se tient et s'avère pratiquement irrésistible. Force est de constater que nous avons tous aussi cette petite dame intérieure, et qu'elle s'est gravement plu dans cette nouvelle proposition de Michelle Desrochers.

Moi, j'ai étudié en littérature. C'est pour ça qu'entre deux jokes de graines, il y a un cependant.

Celle qui s'autoproclame « porte-parole pour le boutte », ce petit ventre rebondi et adorable qu'arborent bien des femmes et des hommes, tricote ses histoires sans temps mort, en les entrelaçant de commentaires féministes et d'observations judicieuses sur notre société. L'humour de Michelle Desrochers ne ressemble à aucun autre, et c'est ce qu'on aime. Des petits malaises de la vie, à son épopée au village d'antan, puis à sa famille compétitive, en passant par l'environnement, son désir de non-maternité, la diva cup et l'éducation sexuelle, aucun sujet ne semble hors d'atteinte pour Michelle Desrochers, qui brode ses récits avec l'aisance d'une vétérante. Candide et bon enfant, on lui donnerait le Bon Dieu sans confession.

Je ne sais pas s'il y en a qui sont venus m'engrosser ce soir?