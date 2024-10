Mâle alpha de Louis T : D'une redoutable efficacité

Louis T explique le titre de nouveau spectacle en disant que, à 40 ans, il a abandonné l'idée d'être un mâle alpha. Ses réflexions très modernes sur le rôle et la position de l'homme en société l'amènent à aborder d'innombrables sujets, dont la parentalité, le vieillissement, le couple et la charge mentale.

Ses textes incisifs et habiles, souvent nourris par des études, amènent le spectateur à réfléchir, sans l'assommer. Dans ce one-man-show de 90 minutes, Louis T aborde aussi sa condition d'autiste « avec haut niveau de fonctionnement », des groupes discriminés et de l'intelligence humaine, disant qu'il vaut mieux se trouver au centre de la mêlée. « Tu ne veux pas comprendre le conflit israélo-palestinien, mais tu veux pas non plus en avoir jamais entendu parler. Tu veux penser que ça se règlera bientôt. »

Dans un décor minimaliste, Louis T brille grâce à une approche mordante et actuelle, jouant sur la fine ligne entre propos déplacés et brillants commentaires sociaux. La seule ombre au tableau se trouve dans sa finale un peu convenue, qui manque de punch.

Mâle Alpha fait partie des bons spectacles sur le circuit de l'humour en ce moment. Consultez toutes les dates de tournée ici.