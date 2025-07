Jean-Marc Parent remonte pour une rare fois sur scène

Les fans de Jean-Marc Parent seront ravis d'apprendre que Juste pour rire annonce aujourd'hui que l'humoriste se produira sur scène, dans le cadre du festival, le samedi 26 juillet prochain. C'est sur la scène extérieure Loto-Québec de la Place des Festivals que le spectacle aura lieu, dans le cadre de la programmation extérieure gratuite. Entre deux one-man-show, l'humoriste, qui cumule près de 40 ans de carrière, ne fait de la scène que très rarement ces jours-ci.

Juste pour rire promet « [u]n rendez-vous exceptionnel et rassembleur, fidèle à sa signature : des anecdotes hilarantes, de l’improvisation, de la tendresse… et des rires en cascade ».

« Jean-Marc fait partie de l’ADN du festival. Son retour sur la scène extérieure, en plein cœur de Montréal, c’est un cadeau pour le public, mais aussi pour nous. Il est de ces artistes avec qui on partage bien plus qu’une scène : une histoire, une fidélité et une immense affection », déclare Sylvain Parent-Bédard, président et chef de la direction de Juste pour rire / Just For Laughs, dans un communiqué.

Pour consulter toute la programmation du Festival Juste pour rire, qui a lieu du 16 au 27 juillet 2025 à Montréal, c'est par ici. Pour les dates du spectacle En attendant de Jean-Marc Parent, c'est par ici.