Jean-Marc Parent fait tout exploser à ComediHa!

Quand on assiste à un spectacle de Jean-Marc Parent, surtout dans l'esprit affranchi du format de L'heure JMP, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On sait bien sûr qu'il y aura du stand up et de la musique, mais les sujets traités et la durée sont fluctuants d'une soirée à l'autre.

Jeudi soir, à Québec, dans le cadre de ComediHa!, l'humoriste a notamment parlé des problèmes engendrés par le temps qui passe. À 62 ans, le grand hypocondriaque visite encore plus souvent les hôpitaux qu'avant. Il a d'ailleurs raconté ses expériences dans les centres hospitaliers en Floride, qui ressemblent à des hôtels 5 étoiles en comparaison à nos urgences. Par contre, il a aussi relaté une visite dans un hôpital de Sainte-Lucie, qui était bien pire que chez nous. « Là-bas, les rayons X, c'est un gars qui te regarde avec des jumelles au bout de la salle ».

Il a aussi exposé au public du Grand Théâtre de Québec ses plus récents soucis de santé. Il fait notamment un début de diabète, ce qui le force à manger moins de glucides et à expérimenter une alimentation différente, dont il n'est pas friand. Aussi, il a dû se rendre chez l'optométriste pour la première fois de sa vie, alors qu'il a commencé, à son grand dam, à souffrir de presbytie. Le récit de ses expériences chez l'oculiste était complètement désopilant.

La relation que Jean-Marc Parent établit d'emblée avec son public est incomparable. Comme il ne suit pas de textes ou même de plans gribouillés sur un napperon de restaurant avant le spectacle, il interpelle fréquemment les spectateurs pour avoir leur opinion sur les sujets variés qu'il aborde. Il règne un respect et une écoute entre les deux instances qui fait des rendez-vous de Jean-Marc sur scène des happenings exceptionnels.

Le grand mélomane profite aussi de ces soirées devant public pour faire déchirer les haut-parleurs des salles qu'il fréquente. D'ailleurs, l'humoriste raconte que l'appareil auditif d'une dame a explosé dans son oreille lors de l'une de ses plus récentes représentations : mythe ou réalité? Chose certaine, les employés du Grand Théâtre n'avaient jamais entendu une musique aussi forte provenir de leur enceinte. En effet, l'équipement sonore avait été, semble-t-il, loué par Sylvain Parent-Bédard, le président fondateur de ComediHa!, spécialement pour combler les fantasmes tonitruants de Jean-Marc.

Même si vieillir semble déranger Jean-Marc Parent, celui-ci n'a rien perdu avec l'âge de son sens du timing et de ses talents de raconteur. Il est encore aussi fascinant de l'écouter aujourd'hui qu'à l'époque où il faisait flasher les lumières. L'une des recommandations les plus fréquentes de ses amis médecins est de continuer de « faire des shows ». Il semblerait qu'il devient beaucoup moins nerveux quand il passe du temps sur scène. En bon hypocondriaque, on espère que Jean-Marc Parent respectera longtemps les ordonnances de ses fidèles docteurs...