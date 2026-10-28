Jean-Marc Parent annonce son grand retour sur scène après une longue pause

Après neuf ans sans présenter de nouveau spectacle, l'humoriste Jean-Marc Parent revient enfin sur scène avec le one-man-show Simplement.

Jean-Marc Parent a su s'imposer comme un incontournable de l'humour québécois, notamment grâce à son incontestable talent de raconteur.

Au fil de ses 30 ans de carrière, notamment dans ses spectacles mémorables Urgence de vivre, Torture et Utopie, il nous a partagé sans filtre les détails de son quotidien, que ce soit ses hivers en Floride ou ses malencontreux séjours à l'hôpital.

Reconnu pour dépasser largement le temps alloué à un spectacle conventionnel, Jean-Marc Parent sait user de son talent d'improvisateur pour prolonger le plaisir.

Dans un communiqué de presse, on apprend que Jean-Marc Parent a très hâte de remonter sur les planches et renouer avec les spectateurs qui le suivent depuis tant d’années.

Il promet des histoires inédites, des observations savoureuses et un retour assumé dans cet univers aussi unique qu'imprévisible qu'il a su bâtir depuis le milieu des années 90.

Les premières médiatiques auront lieu le 2 novembre 2027 à la salle Albert-Rousseau, à Québec, puis le 10 novembre 2027 à la Salle Pierre-Mercure à Montréal. Par contre, sa première représentation aura lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu le 28 avril prochain. Consultez toutes ses dates de spectacles ici.