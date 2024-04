Voici les oeuvres qui seront en compétition lors du Combat national des livres 2024

Du 27 au 30 mai prochain, sur les ondes d'ICI Première, aura lieu la 7e édition du Combat national des livres. Ce concours, animé par Marie-Louise Arsenault, présente cinq oeuvres littéraires en français, d'ici et d'ailleurs au Canada, défendues par autant de personnalités connues des cinq grandes régions du pays nordique. Voici les livres qui seront dans l'arène cette année, ainsi que les artistes qui les défendent.

Ouvrir

Atlantique : Les Foley, Annie-Claude Thériault (Marchand de feuilles) Ce roman, récipiendaire de deux prix littéraires depuis sa parution, raconte le destin de cinq femmes à travers le 19e et le 20e siècle, de l'Irlande au Nouveau-Brunswick. Les joies, les malheurs et les étourderies, ainsi que la résilience de celles qui veulent aimer et vivre voyageront dans l'espace et le temps aux côtés de la Sarracenia purpurea, cette plante carnivore aux feuilles d'un rouge vif, emblème floral de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. L'oeuvre sera défendue par Diane Losier, comédienne et animatrice, qui représente la région de l'Atlantique.

Ouvrir

Territoires autochtones : Le baiser de la Reine blanche, Tomson Highway (traduction de Robert Dickson, Prise de parole) L'auteur, comédien et marionnettiste Jocelyn Sioui, des territoires autochtones, présentera ce roman sur deux frères qui, ayant passé une enfance heureuse auprès des aurores boréales et au rythme des sabots de caribou, sont envoyés dans un pensionnat autochtone au sud du pays. C'est protégés par la Reine blanche qu'ils réussiront à endurer d'être confrontés à des gens qui ne veulent pas les connaître, propulsés l'un par la musique et le théâtre, l'autre par la danse, et découvriront le pouvoir libérateur de l'art. La culture crie est mise de l'avant dans l'oeuvre, pour le plus grand plaisir des lectrices et lecteurs qui mesurent ainsi le pouvoir des récits.

Ouvrir

Québec : Mélasse de fantaisie, Francis Ouellette (La Mèche) L'animatrice et complice d'Infoman Chantal Lamarre portera l'étendard bleu et blanc avec sous son bras ce roman d'apprentissage, le premier de l'auteur. Le récit suit le parcours de Francis dans une enfance pavée de rêverie malgré la dureté de la réalité. Alors que la mère échappe le nouveau-né du haut de l'escalier du bloc-appartement, l'enfant entreprend de raconter sa vie qu'il entrevoit au moment de se fracasser le crâne. Les personnages qui l'accompagnent, Frigo, Ti-Crisse, Lil' Mike et Raymonde sont autant fascinants que menaçants.

Ouvrir

Ontario : Le prince africain, le traducteur et le nazi, Didier Leclair (David) C'est en pleine Deuxième Guerre mondiale que se déroule le roman que défendra Alison Vicrobeck, réalisatrice et animatrice. Le Prince Antonio fuit Paris et se réfugie à Lisbonne loin de l'Occupation, laissant derrière femme et enfants d'origine juive en attendant de trouver une solution pour les faire passer la frontière. Le traducteur Jean de Dieu est chargé de s'occuper des affaires de la famille alors qu'une chasse à l'homme s'entame pour localiser les diamants du prince que le major Baumeister de la Gestapo aimerait bien récupérer afin de fuir en Amérique du Sud.

Ouvrir