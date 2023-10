Sarah-Maude Beauchesne annonce la sortie d'un nouveau livre et elle s'attend à choquer

« Faire un enfant ou faire la romance? » là est la question que s'est posée Sarah-Maude Beauchesne pour écrire son tout dernier livre, Faire la romance, qui sortira le 7 novembre prochain.

Dans son annonce du projet sur sa page Instagram, l’autrice, scénariste et comédienne confie qu’il s’agit de ce qu’elle a écrit de plus intime jusqu’à présent.

La prémisse promet des contradictions, des enjeux individuels et de société sans oublier l’empreinte d’une humanité profonde qu’on connaît à la plume de Sarah-Maude. Si l’incertitude et la quête identitaire s’inscrivent au cœur du sujet, l’écrivaine ne peut s’empêcher de craindre la réaction du public. « Des fois c’est doux ☁️, d’autres fois plus épineux 🥀, des fois vous allez peut-être m’aimer un peu moins 💔, d’autres fois vous aurez peut-être envie de me comprendre. Ou de me voir comme une amie, une vraie, le temps d’un passage ou d’un chapitre 🫂 », peut-on lire dans sa publication.

Les réflexions auxquelles invitent cette œuvre, qui portent tant sur l’amour, la solitude, la sexualité, la maternité, les amitiés, que la douceur, sont néanmoins nécessaires. Dans toute sa bienveillance, Faire la romance apportera sans doute son lot d’apaisement pour le cœur de nombreuses personnes qui se sentent seules à travers leurs dualités. Et pour ceux qui seront choqués... Tant pis! Bravo à l'autrice pour le courage de réfléchir tout haut à ce que beaucoup pensent tout bas.

Sarah-Maude a également annoncé que les exemplaires achetés avant le 26 octobre seront dédicacés ! Le récit est en prévente au coût de 29,95 $ sur le site des Éditions Cardinal.