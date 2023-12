Nouveautés littéraires québécoises à glisser sous l'arbre de Noël

Êtes-vous à la quête d'un cadeau dernière minute pour les fêtes? Vos libraires de quartier débordent de choix locaux de qualité et détrompez-vous : les livres ne sont pas qu'un présent qui fait plaisir aux bibliophiles, des oeuvres littéraires, il y en a pour tous les goûts! Entre auteurs populaires et étoiles montantes, ces nouveautés québécoises aux styles variés feront plaisir à ceux qu'on aime chérir, que vous magasiniez pour l'hôte, l'échange de cadeaux ou un présent plus personnel. P.S: en offrant une oeuvre qui est sur les tablettes depuis à peine quelques mois, on s'assure de surprendre nos proches avec un bel ajout à leur bibliothèque!

Les détournements Marie Demers, Hurtubise

Résumé (fourni par l'éditeur): À l’équilibre, j’ai toujours préféré la catharsis. Une montée à pic, suivie d’une chute et d’un choc. Puis remonter vers la cime jusqu’à la prochaine chute. Comme si, chaque fois, j’oubliais la violence de l’impact. Ne gardais que la grisée de l’ascension. Le problème, c’est qu’on peut toujours monter plus haut et tomber plus bas. Les sommets n’existent pas plus que les bas-fonds. L’humain trouvera toujours un moyen d’aller trop loin. N’empêche, quelque chose devait changer. Je le sentais : si mon corps y parvenait encore, mon cœur, lui, ne le supportait plus. Il fallait choisir entre vivre et mourir. Non,…

La descente aux affaires Fred Pellerin, éditions Serrazine

Résumé (fourni par l'éditeur): Sur les années prospères de Saint-Élie-de-Caxton, Toussaint Brodeur tenait son magasin général et faisait bénéfice de tout. À l’usure, à l’ouvrage et par ses calculs étonnants, il accumula une jolie fortune sur laquelle il fit trôner sa fierté. Aussi, le jour où il se retrouva devant l’Éternité, il se rendit bien compte qu’il n’avait pas mis de temps dans son coffre-fort. Toussaint était riche, mais n'avait même pas les moyens de racheter une seule seconde de sa vie. Il était trop tard.Nous sommes tous égaux devant le temps. C’est notre manière de l’utiliser qui nous distingue.Les histoires de Fred nous amènent une fois de plus à la rencontre des personnages du Caxton légendaire et nous relancent dans les rires, la poésie et les grandes réflexions.

Céline après René Ève Landry, éditions de la Maison en feu

Résumé (fourni par l'éditeur): C’est pour se nettoyer que Céline pleure tous les jours de sa sainte vie depuis plus d’un mois. C’est médicinal. C’est une dialyse des sentiments. Comme de fait, le souffle se calme. De la purge naît la vitalité. Tranquillement, elle se soulève du siège. Elle s’appuie sur le tableau de bord, puis la portière. Elle prend toutes les précautions nécessaires pour s’ériger. Elle se tient enfin debout. Un monument de femme.

234 jours - La première traversée Nord-Sud du Canada Nicolas Roulx

Résumé (fourni par l'éditeur): Échapper aux ours polaires et aux bœufs musqués, tolérer les blessures, survivre à l'isolement. Avancer... Continuer à avancer. Les Québécois Nicolas Roulx et Guillaume Moreau ont traversé le Canada du nord au sud en canot, ski et vélo. 234 jours, près de 8 mois, c'est le temps qu'ils ont mis pour parcourir les 7 600 kilomètres, un exploit qui n'avait encore jamais été réalisé auparavant. 234 jours est le récit de cette expédition hors norme qui se lit comme un haletant roman d'aventures où l'on découvre que les pires obstacles ne sont pas ceux que l'on croit. Un périple qui se veut aussi une ode à l'immensité, a la beauté du territoire et à ceux et celles qui l'occupent depuis des millénaires.

Du bitume et du vent Vincent Vallières, Mémoire d'encrier

Résumé (fourni par l'éditeur): Vincent Vallières traverse le pays, trimballant ses guitares et une paire d'espadrilles. Seul entre les paysages, il s'interroge sur son rôle de père, d'amoureux, d'ami et de citoyen. Né à Sherbrooke en 1978, Vincent Vallières est auteur-compositeur-interprète. Il a à son actif neuf albums de chansons. Du bitume et du vent est son premier livre.

Chocolat Décadent Joane L'Heureux - Éditions Goélettes

Résumé (fourni par l'éditeur): Le chocolat! Tout le monde en raffole, ou presque. Gourmand et réconfortant, ce péché mignon peut être dégusté en toute occasion. C’est ainsi que Joane L’Heureux, amoureuse du chocolat, met des éclats de cacao dans chacun des moments de votre journée. Chocolat - Décadent se décline en six sections telles que chocolat du matin, chocolat sur le pouce, chocolat à boire, chocolat au quotidien, chocolat en croûte et chocolat des grandes occasions.

Résolutions #12 : la BD La vie compliquée de Léa-Olivier, Résolutions #12, la BD Catherine Girard-Audet et Ludo Borecki, Les Malins

Résumé (fourni par l'éditeur): Bienvenue dans l’univers de Léa rempli d’amitié, de guerres de nunuches, de remises en question, d’embrouilles familiales et d’histoires d’amour. En somme, une vie compliquée d’adolescente empreinte de réalisme et d’humour..



Les Lettres attachées : textes et réflexions Les lettres attachées : lettres et réflexions David Goudreault, Libre Expression

Résumé (fourni par l'éditeur): Véritable phénomène télévisuel, les lettres de David Goudreault à Bonsoir bonsoir ! ont été vues des millions de fois. Durant trois saisons, l'écrivain a mêlé humour et poésie dans de solides performances scéniques. Ce recueil rassemble ses quinze textes, accompagnés de ses commentaires et de portraits esquissés par Irina Pusztai. Une incursion privilégiée dans l'univers de David Goudreault, un passage de la scène à l'intime.

L'histoire d'Anne Fabienne Roques, éditions de la Grenouillère

Résumé (fourni par l'éditeur): Sous le soleil de l'Algérie et de la Provence, éclate au grand jour une histoire gardée secrète dans un texte à la fois très poétique et très théatral. Fabienne Roques livre une performance qui va de la dénonciation à un hommage qui traverse le temps. L'histoire d'Anne brosse un portrait d'une vie marquée par le destin. Anne, en Algérie, pendant la Seconde guerre mondiale est une Française qu'une succession d'événements finira par désemparer. Puis désorienter. Si bien que la famille ensevelira son histoire sous une chape de plomb. Les lecteurs, tout au long de ce livre dont chaque étape de création est magnifiquement illustrée, assistent l'autrice dans une descente au fond de la mine que peut être la mémoire pour s'aventurer avec elle sur, justement, un territoire miné.