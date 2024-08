Livres québécois : nouveautés à surveiller

Quand t’es tombé, de Jessyka David Roman / Éditions Kairos Ellie n’avait jamais souhaité se marier. C’était encore moins dans ses intentions de le faire à seulement 21 ans, en plein milieu de son baccalauréat, mais après avoir trouvé son pilier en Anthony, un grimpeur mordu de plein air,ses plans de vie ont radicalement changé. Le soir de son enterrement de vie de jeune fille, elle reçoit un appel chamboulant : le corps de son fiancé a été rapatrié du Cap Trinité où il faisait de l’escalade avec son meilleur ami Jackson. Sa vie tombe en chute libre. Alors qu'elle essaie de s'accrocher aux fragments de leur passé, Ellie fait une découverte dans le sac de sport d'Antho : une note gribouillée à la main et deux billets d'avion première classe, direction Londres, le premier pour elle et le second au nom de...Jackson. Ellie devra trouver le courage d’affronter les secrets d’Anthony, apprendre à pardonner, mais surtout, à aimer de nouveau. En librairie le 7 août 2024.

L'été de la colère, d'Élizabeth Lemay Récit / Boréal « Je crois que j’ai été violée. » Ainsi commence une réflexion percutante et toute personnelle sur le monde dans lequel nous vivons, sur les systèmes inégalitaires qui s’y perpétuent, sur ce qu’est être une femme dans une société créée par et pour les hommes et où les femmes, depuis toujours, ricochent de violence en violence. Une réflexion aussi sur l’influence de ces systèmes sur nos relations. Est-il encore possible – a-t-il jamais été possible – de rêver à un amour vrai, où le couple ne serait pas le lieu d’une guerre de pouvoir? L'été de la colère, c'est un coup de gueule contre ceux qui étouffent la voix des femmes pour amplifier la leur et une célébration des sorcières modernes, de Virginia Woolf à Britney Spears, de Colette à Nelly Arcan. En librairie le 20 août 2024.

Comme au Viêt Nam, de Tuan Nguyen dang Phở, nem, bánh mì… et autres délices ! Cuisine / Québec Amérique Montréalais d’adoption depuis 1966, le Vietnamien Tuan Nguyen dang nous mène à la découverte de la cuisine familiale traditionnelle de son enfance. Du même souffle, il nous invite à plonger dans son histoire et celle de son peuple, vaillant et résilient. Un livre de cuisine accessible et facile à comprendre pour n’importe qui, avec des recettes à la fois exotiques et faciles. En librairie le 27 août 2024.

Cette promesse de révolte, de Marie-Claude Lapalme Récit / Éditions Québec Amérique Des récits sur la musique des années 60, 70 et 80, qui nous plongent dans des ambiances immersives en seulement quelques lignes. Des années 1960 à nos jours, du Royaume-Uni au Québec en passant par New York, les nouvelles de ce recueil font incursion dans la vie d’individus qui, de diverses manières, entrent en contact avec des figures marquantes de la scène musicale rock ou alternative. En librairie le 4 septembre 2024.

Le profileur, de Yves D. Poirier Thriller psychologique / Groupe Fides Hubert Quentin croyait enfin se la couler douce dans son manoir de Montérégie. Jusqu’au jour où le jeune enquêteur Patrick Lanctôt débarque chez lui, convaincu que l’ex-scénariste au passé trouble peut l’aider à dresser le profil d’un tueur en série activement recherché. Alors que les pistes se multiplient pour retrouver le responsable des meurtres de plusieurs jeunes femmes de la région, Hubert voit dans cette sordide affaire un prétexte pour écrire une nouvelle histoire. Mais ce dont il ne se doute pas, c’est que le psychopathe est sur le point de sévir à nouveau... L’assassinat d’une personne proche de l’enquête déstabilise alors toute l’équipe d’investigation. Habitué à des méthodes peu recommandables, Hubert suit maintenant ses propres intuitions, persuadé d’avoir découvert l’identité du coupable. À moins qu’il ne confonde la réalité avec le scénario qu’il écrit. En librairie le 18 septembre 2024.

Rivière-des-Prairies, de Mariana Mazza Éditions Québec Amérique Un livre où tout le monde se reconnaîtra au travers des grands remous émotifs de l’adolescence et où on y découvre une Mariana vraie et honnête. L’adolescence n’est facile pour personne. On se cherche une identité à travers les nouvelles expériences, les premières jobs et les premières amours. Mais Mariana a un avantage sur les autres, elle sait déjà ce qu’elle fera de sa vie : avec son talent naturel, elle sera joueuse de soccer professionnelle ! En librairie le 1er octobre 2024.

Quand le huard rit, je disparais, de Pénélope Bourque. Roman / Groupe Fides Depuis ses derniers souvenirs, quinze ans se sont écoulés. Enfermée dans une maison à la géographie mouvante, Eva subit les allées et venues de gens qui prétendent être ses proches. Dans ce territoire occupé, recoller les morceaux d’elle-même quand ceux-ci sont dispersés entre les mains des autres semble impossible. Eva se réfugie instinctivement sur l’avant-dernière marche de l’escalier. Tapie là-haut et presque invisible, comme lorsqu’elle était enfant, la jeune femme distingue alors un écho ancien... Mais si ce rire inquiétant s’élève à nouveau aujourd’hui, s’effacer au point de disparaître ne suffira plus... même si c’est l’art qu’Eva maîtrise le mieux. En librairie le 2 octobre 2024.

Dix jours, de Marie Laberge Roman / Boréal Dix jours. C’est ce qui lui reste à vivre. Et le temps ne s’écoule plus en douceur. Le temps devient toutpuissant, marqué à tout instant par la force vitale qui persiste sauvagement. C’est en écrivant le journal de ces dix jours qu’elle exalte ce qui constitue les fondements de sa vie, les amours, les enfants, les échecs autant que les heures glorieuses. Quand le compte à rebours est amorcé, la lucidité exige sa place sans frimer, les vanités qui servent de rempart à l’orgueil s’évanouissent et les rapports apparaissent dans toute leur simplicité. Ce qui importe vraiment règne en maître : les enfants, ses deux filles si différentes l’une de l’autre. Isabelle qui la remercie presque d’avoir pris cette décision. Monica qui résiste farouchement. Les amants, les amours, licites ou illicites, les élans… coups de cœur et de corps, coups de vie et de désir. Dans une vérité sans détours, elle remplit ses derniers jours de la plus féroce des passions: celle de vivre. En librairie le 8 octobre 2024