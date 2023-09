Littérature québécoise : Nouveautés à mettre sur votre liste

Alors que la période de la rentrée est souvent riche de nouveaux défis et d'apprentissages, elle est aussi abondante en nouveautés littéraires. Que vous cherchiez à nourrir vos réflexions, à égayer votre cuisine d'un nouveau livre ou que vous préfériez plonger dans des histoires qui permettent de s'échapper du quotidien le temps de quelques pages, cet article vous présente de nouvelles parutions québécoises pour tous les goûts.

Une nuit de tempête Roman Yves Beauchemin, Littérature d'Amérique Le destin de deux hommes se mêle alors qu'un médecin reçoit un patient qui ressemble étrangement à son frère défunt. Un récit qui se lit d'une traite, qui marie le romanesque au rocambolesque à travers des personnages vifs et pittoresques, le tout sur un ton finement humoristique propre à l'auteur.

Au-delà de la grossophobie : Redéfinir son bien-être et habiter son corps Essais- Santé et Bien-être Julie Lévy-Ndejuru et Marilou Morin-Laferrière, Les éditions La Presse En plus d’offrir des informations pratiques, ressources et réflexions, cet ouvrage s'interroge sur la culture de l'oppression corporelle, propose des stratégies pour effectuer un travail de reconnexion au corps ainsi que des pistes pour cultiver une relation saine avec la nourriture.

Tu mérites mieux qu'un bain moussant, un guide pour prendre soin de soi Guides- Bien-Être Stéphanie Deslauriers M. Sc. Psychoéducatrice, Éditions Cardinal Lecture réconfortante et pleine d'authenticité, cette lecture est un guide pratique qui propose d'éteindre les chandelles pour parler plutôt de ce qui fait réellement du bien. Avec humour et vulnérabilité, l'autrice s'inspire de son propre parcours et propose des listes d'actions concrètes pour se choisir, respecter son niveau d'énergie, développer de l'autocompassion, identifier et déconstruire ses patterns...

Aimer, incarner, écrire Biographie Louise Portal, en collaboration avec Samuel Larochelle, Éditions Druide Couronnée l'an dernier comme l'une des plus grandes actrices de la cinématographie québécoise, Louise Portal nous offre un récit de vie et de création en se livrant sur ses souvenirs, son parcours, ses amours et différents moments marquants avec humilité et transparence.

Une paillette à la fois (Journal d'une reine) Récit - Guide Rita Baga, Éditions de l'Homme Soucieuse de mettre en lumière son univers coloré et de répondre aux questions qui reviennent encore et toujours sur sa carrière en entrevue ou de la part d'un public curieux, Rita Baga nous offre un premier ouvrage francophone sur la drag. À la fois un guide et une histoire, elle dévoile les secrets du métier, mais se confie aussi avec émotion sur les hauts et les bas de son parcours.

Jean-Philippe autour du monde. 100 recettes véganes pour voyager Cuisine Jean-Philippe Cyr, Éditions Cardinal Le célèbre chef végane Jean-Philippe Cyr fait voyager nos papilles avec ce nouveau recueil culinaire, dans lequel il propose des recettes inspirées de ses aventures aux quatre coins de la planète. Dans la cuisine de Cozzly, on compte bien essayer le braisé de haricots et de pommes de terre aux parfums d'Orient (page 27 du livre).

Nuits magiques Collectif - Sexualité Un collectif sexu sous la direction de Laurie Dupont, KO éditions Neuf autrices de 25 à 54 ans livrent des textes avec pour mission d'inspirer les femmes à se réapproprier leur plaisir et vivre une sexualité épanouie. À mille lieues des clichés de la pornographie, ces histoires fantasmagoriques invitent à l'intimité, sans honte ni tabou.

Là où bat le coeur du monde Reportages Isabelle Hachey, Les éditions La Presse (en librairie le 28 septembre) Cette œuvre poignante de celle qui a remporté l'an dernier le titre de Journaliste de l'année au Canada s'inscrit comme un recueil de reportages internationaux traitant d'enjeux sociaux et politiques. De la guerre d'Irak ou d'Ukraine, en passant par l'esclavage moderne et la destruction à grande échelle des fœtus en Inde, cet assemblage de texte marquant éveille les consciences.