Lectures et films édition Halloween : Les suggestions de Sébastien Diaz

Dans un environnement qui lui ressemble, rempli de livres, de disques et d’instruments de musique, nous nous sommes entretenus avec Sébastien Diaz, sur le plateau d’On va se le dire.

L’auteur du roman apocalyptique Ils finiront bien par t’avoir, qu’il adapte à l’heure actuelle pour le grand écran, avait quelques suggestions pour du divertissement 100 % approprié au week-end d’Halloween !

Planifiez votre tournée à la bibliothèque et faites le plein de confiseries, la fin de semaine s’annonce effrayante !

1—Cinéma + lecture : Cimetière Vivant (Simetierre), film original de 1989 et le livre de Stephen King.

« Ça demeure mon ultime combo ! C’est encore le film qui me fait le plus peur à ce jour ! Chaque année, il faut que je voie le film. »

Résumé :

La famille Creed quitte Chicago et vient s’installer dans les environs de Ludlow, une paisible bourgade du Maine. Leur maison jouxte un cimetière d’animaux familiers situé sur les anciennes terres sacrées des indiens Micmacs. Le seul voisin des Creed est un vieil ermite. Une série d’accidents sanglants va rapidement transformer la vie des Creed en véritable cauchemar.

2— Lecture : Mukbang, roman de Fanie Demeule

Je trouve ça le fun de découvrir une femme qui écrit de l’horreur !

Résumé :

Kim Delorme fait la découverte des mukbangs, ces spectacles alimentaires numériques où l’on consomme d’énormes quantités de nourriture. Elle décide d’en faire sa carrière et de détrôner la célèbre mukbangeuse Misha Faïtas. Un incident mettra un frein à l’ascension de Kim en plus de générer une onde de choc dans son entourage. Au fil de l’intrigue, à l’humour grinçant et aux détours insolites, un portrait de société dérangeant se déploie, à la fois surnaturel et impitoyablement lucide, où le gouffre opère une force d’attraction irrésistible.

3— Lecture : Novice, roman de Stéphane Dompierre.

C’est un genre de parodie de vendredi 13. Le tueur est vraiment… con dans le livre ! (rires)

Résumé :

Quand onze personnes s’inscrivent dans un camp de débranchement, elles sont loin de réaliser l’ampleur du deuil auquel elles devront faire face. Rien ne les a préparées au régime de sevrage aux appareils électroniques qu’elles devront suivre durant une semaine. Face à un environnement hostile et un tueur anonyme, trouveront-elles la débrouillardise nécessaire pour survivre ?

Bien entendu, nous vous suggérons la lecture Ils finiront bien par t’avoir, le roman de Sébastien Diaz, dont le résumé se découvre comme- suit :

Un lendemain de tempête, une femme disparue depuis des mois entre dans un petit restaurant. Elle est dans un état lamentable. On ignore où elle était, et ce qu’elle raconte à propos d’un futur apocalyptique ne semble avoir aucun sens. Mais il y a déjà un moment que le Mal s’installe et gangrène nos forêts et nos villes. Que ça crie au meurtre, que ça s’entretue, que des gens disparaissent. Et si c’était le juste retour du balancier ?

Sébastien est d’ailleurs fourmillant d’idées et il est à la création de deux nouvelles œuvres littéraires, dont un « faux true -crime », qui se déroulera sur un plateau de tournage dans les années 1970 ainsi qu’un livre d’épouvante pour enfant, une histoire de chats possédés dans laquelle ce sont ses deux filles qui vont mener l’enquête.

Bonne frousse à tous !