Deux livres pour celles qui n'auront (peut-être) pas d'enfant

De plus en plus de femmes se réapproprient les questionnements sur leur désir de devenir mère. Dans une société où la contraception est largement accessible et permet plus efficacement que par d’autres méthodes d’empêcher la grossesse, davantage de femmes choisissent de ne pas avoir d’enfant. Voici deux livres qui parlent avec nuance et sensibilité de ce chemin que les autrices ont emprunté.

Dans Faire la romance, récit intime paru aux éditions Cardinal il y a un peu plus d’un mois, l’autrice Sarah-Maude Beauchesne relate son parcours relationnel dans la vingtaine, qui a alimenté au cours des dernières années ses réflexions sur la maternité. De ses déceptions amoureuses évidemment, mais de ses amitiés aussi, piliers constants et inébranlables qui lui permettent de s’ériger en grande anxieuse sur une fondation faite de femmes qui s’aiment fort. C’est dans cette sororité qu’elle fait le choix de ne pas avoir d’enfant. Mais évidemment, c’est plus complexe que cela. Parce que décider d’avoir un enfant est beaucoup plus grand que de simplement se demander si on est prêtes à changer des couches pendant un certain temps, ou si quelqu'un sera disponible pour garder lorsque nécessaire. Cela nous force à confronter la relation que l’on a avec notre entourage bien sûr, mais aussi avec nous-mêmes, notre corps, notre passé, la masculinité en général, notre sensibilité, et plus encore. La liste est étourdissante et pour beaucoup, épuisante. Plus que cela, Sarah-Maude finit par choisir de se créer une vie qui lui ressemble, totalement libre et imprévisible. Et à ceux qui lui diront qu’elle pourrait changer d’avis (on pense notamment à l’animateur d’une émission de télévision qui lui avait dit lors d’une entrevue qu’elle était sans doute trop jeune pour prendre une telle décision), elle répond : « Ouain, pis? »