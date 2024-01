Découvrez l'entreprise locale de... Saskia Thuot

En 2021, alors qu'elle était encore à la tête de son émission Bien à TVA, Saskia Thuot se lançait dans la grande aventure de l'entrepreneuriat en acquérant la compagnie Balmy. L'animatrice à la passion bien assumée pour la décoration intérieure et le voyage pilote depuis l'entreprise, proposant des serviettes turques, des peignoirs de bain, des jetées, des sacs de plage et d'autres essentiels aussi jolis que pratiques.

La promesse de Balmy, c'est que chacune de ses serviettes tissées à la main en Turquie avec des tissus de qualité supérieure deviendra de plus en plus douce et plus absorbante d'un lavage à l'autre. On aime ce genre de produits durables qui ne feront que s'améliorer dans le temps! Si vous avez des plans voyage à venir, on vous assure que cet indispensable mérite sa place à bord de vos valises.

« Ma vie déborde de projets tellement excitants! @balmy_towels, ma nouvelle acquisition en est un! Je suis tombée sous le charme de ces serviettes de qualités exceptionnelles, elles sont tout simplement fabuleuses. Elles vous accompagneront partout: au yoga, à la sortie du bain, à la piscine, au spa, comme jetée pour vous dorloter ou même comme écharpe! En plus d'être fort jolies, elles sont ultras compactes, parfaites pour glisser dans votre valise vers le sud, elles sèchent en quelques minutes et elles sont siiiii douces. », disait-elle dans une publication Instagram à l'époque de la transition de propriétaires.

Depuis, de nombreux artistes et créateurs de contenu ont adopté les trouvailles de Saskia. Parmi ces derniers, nous avons pu apercevoir les inspirantes Laurence Jones, Camille DS, Sarah Couture, Virginie Pilote et Marilyn Dunn, entre autres, endosser la marque à travers leurs partages.

Parmi les produits de plage les plus populaires, on retrouve la serviette Serena, faite de coton écologique. Mais la mission de tous les Balmy est claire : c'est bien plus qu'un produit pour la plage. Les serviettes peuvent aussi être utilisées comme serviette de bain, comme jetée décorative ou même comme foulard! C'est chouette de découvrir autant de possibilités en un seul et unique item. La robe de chambre terracotta est aussi un beau coup de cœur de notre équipe, de même que le poncho Mia.

Bravo, Saskia et longue vie à cette entreprise québécoise!