Coup de coeur pour la nouvelle collection de la Fondation Véro et Louis

Pour une 7e édition, la campagne Différent comme toi est de retour ce printemps. L'initiative de la fondation Véro et Louis, qui contribue à créer des milieux de vie permanents et adaptés pour des personnes autistes de 21 ans et plus, présente cette fois une collection mode inclusive, qui servira à amasser des fonds pour la cause.

Cette fois, six hauts constituent la collection, dont deux molletons et quatre t-shirt, abordant un graphisme indémodable de style universitaire ou une mignonne illustration. Cette dernière est le travail de Raphaël Duplessis, jeune adulte autiste passionné par l’animation 3D. « Inspiré par sa propre histoire, Raphaël a voulu mettre en scène un papa qui réussit à entrer dans la bulle de son enfant autiste et à interagir avec lui. » Un t-shirt est également offert pour les enfants.

Les items sont disponibles en grandeurs S à XXXL.

Les différentes pièces sont une invitation à célébrer l’unicité de chacun et à afficher sa solidarité avec les personnes qui ont des défis particuliers. En quelque sorte, porter le message, c'est en devenir ambassadeur!

Découvrez la collection sur les magnifiques Véronique Cloutier et Guylaine Guay dans les images ci-bas.

Et si, chaque année, les morceaux sont magnifiques, cette année, elles sont aussi très tendances et on sait qu'elles s'envoleront comme des petits pains chauds. Pour se procurer un ou plusieurs des chandails, rendez-vous au boutique.fondationverolouis.com ou dans l’un des magasins Aubainerie.