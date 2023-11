Ce candidat étoile de l'émission Les chefs lance son premier livre de recettes

Même s'il n'est pas sorti auréolé de la 11e édition de l'émission Les Chefs, Amine Laabi est néanmoins l'un des candidats ayant le plus marqué le public québécois, tant grâce à sa passion contagieuse pour la cuisine que son attitude enthousiaste et fougueuse. Depuis ce passage remarqué, le chef poursuit son mandat de vivre de sa cuisine, alliant une présence ludique sur les réseaux sociaux à un mandat avec Mordus.ca et l'ouverture d'un nouveau restaurant dans la Métropole, le Loumi. La parution ce jeudi de son premier livre gourmand, intitulé De tout coeur, n'était que l'étape logique suivante dans cette discussion entamée avec le public.

Rencontré dans son restaurant niché dans le Mile-End, Amine, Québécois d’adoption d’origine marocaine, nous explique de quoi est fait ce premier ouvrage culinaire : « Je pense que le titre dit tout, c'est De tout coeur. C'est vraiment un livre qui vient de mon coeur, c'est un livre honnête. Je n'ai vraiment pas cherché trop loin, il y a un côté sentimental. Aussi, ce sont des recettes assez simples. C'était vraiment ça la vision du livre au départ. Je veux parler au public, donc si on l'achète le livre, c'est pour faire la recette. On ne va pas l'acheter pour moi, on ne va pas l'acheter parce qu'il est beau, même s'il est vraiment beau, c'est pour la facilité dans les produits et la facilité de pouvoir reproduire les recettes. »

