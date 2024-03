Alexandra Diaz succombe à la tendance du Air fryer

La tendance de la friteuse à air a pris le marché culinaire d'assaut depuis quelques années. Chaque année apporte sa nouvelle idée géniale pour révolutionner notre routine en cuisine - comme la mijoteuse, la cocotte minute et plus -, certaines restent, d'autres passent. Il nous semble que l'air fyer est là pour rester, alors qu'il est vraiment venu apporter un coup de main aux petites familles, dont le quotidien pressé est toujours d'actualité.

Pour répondre à cette tendance, l'animatrice Alexandra Diaz a lancé, au mois de janvier, un bouquin qui pourrait bien aider les amateurs de la friteuse à air. Dans le livre « L'amour est dans l'air fryer », l'animatrice et autrice propose 75 recettes qu'elle qualifie de « crousti-fondantes ». Fidèle à elle-même, celle-ci propose des recettes assez faciles à réaliser et qui ne demandent pas une tonne d'ingrédients. Pas la peine de faire un détour au supermarché chaque fois qu'on veut essayer une recette. On aime!

Rapidement, le bouquin s'est imposé dans les meilleures ventes au Québec, et avec raison. Les recettes, qui vont du déjeuner, aux snacks, en passant par la mer, la viande et le dessert, donnent vraiment envie de cuisiner.

Alexandra Diaz se montre assez amusante en racontant, dans ce livre, le coup de foudre qu'elle a eu avec l'air fryer. Elle va même jusqu'à nous raconter sa « première date » avec ledit outil, qui a vraiment révolutionné sa routine en cuisine.

Je fais partie du même clan que Madame Diaz, je me dois de l'avouer! Le petit four, qui trône fièrement sur mon comptoir de cuisine depuis plus d'un an, a allégé mes soirs pressés, tout en me permettant de cuisiner avec moins de matières grasses. Il est utilisé à toutes les sauces, plusieurs fois par semaine, et personne ne s'en plaint. Nous sommes des milliers à crier au génie concernant cet outil de cuisine et, cette fois, c'est peut-être la bonne! La friteuse à air permet de cuire, dans un temps beaucoup plus condensé, à peu près n'importe quoi, sans craindre pour la saveur. Nous osons cette affirmation ferme.

Dans cette optique, « L'amour est dans l'air fryer » vaut le détour et vous comblera d'idées à ajouter à votre rotation de menus.

Sur notre radar pour les prochains jours : le petit déjeuner « Egg in a hole » qui semble délicieux, les toasts à l'avocat au halloumi et au miel épicé, les tacos cups et les pilons de poulet à la grecque.

On se souhaite un bon appétit!

L'amour est dans l'air fryer d'Alexandra Diaz est disponible dans toutes les bonnes librairies. Publié aux Éditions de l'Homme, 237 pages.