Un nouveau festival de Saké aura lieu à Montréal la semaine prochaine

Avis aux adeptes de culture japonaise, Kampaï Montréal — Le Festival du Saké, se tiendra le jeudi 5 octobre prochain, dans la salle de bal du Marché Bonsecours.

Plus de 150 variétés de Saké seront disponibles pour dégustation sur place et des kiosques de nourriture japonaise seront présentés par certains des meilleurs chefs et restaurants de Montréal.

Parmi les restaurants participants, on compte IRU Izakaya, Ramen Nakamichi, le Restaurant Nozy, les Thés Guru et Umami (un resto connu pour ses ramens 100 % végétaliens). On sent qu’on va se ré-ga-ler !

Les bières de riz attendues proviennent de différentes agences et on nous promet une sélection exclusive, recherchée et de qualité.

Le festival célèbre en fait sa troisième édition, mais comme ils avaient mis une pause sur leurs événements au Québec, il s’agit d’un grand nouveau départ pour l’organisation.

Bien qu’il y ait une entrée VIP plus tôt (les billets sont toutefois un peu plus dispendieux), l’ouverture des portes à l’accès général aura lieu dès 18 h. Un bon plan pour allonger le cinq à sept ou pour se prévoir une sortie au Vieux-Port de Montréal ! Des admissions sont disponibles en prévente.

Souvenons-nous que le délicieux spiritueux traditionnel à base de riz contient un niveau d’alcoolémie moyen de 15 %, soit un taux plus élevé que la plupart des autres boissons fermentées comme le vin et la bière, mais moins concentrées que la majorité des produits distillés.

Prévoyez tout de même vos déplacements en transport en commun et consommez de façon responsable !

Le festival du Saké de Montréal se tiendra au marché Bonsecours le 5 octobre prochain.

D'ailleurs, tout le mois d'octobre, les ramens sont à l'honneur au Québec.