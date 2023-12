Trois idées de sorties culturelles à faire en famille pour le temps des fêtes

Le spectacle CRYSTAL du Cirque du Soleil En plongeant à toute allure dans l'univers éclectique de Crystal, la protagoniste centrale de cette production, les spectateurs assistent à une aventure de découverte de soi, mêlant avec habileté la fantaisie et l'émerveillement. La beauté de la création réside, comme c'est souvent le cas dans les oeuvres du Cirque du Soleil, dans la possibilité pour chaque spectateur d'interpréter le spectacle à sa manière, de tisser sa propre histoire. Mais à travers patinage artistique et numéros de cirque, les thématiques de fougue, de force intérieure et de soif de liberté émanent sans ambages des numéros présentés sur la glace. Certains personnages offrent des chorégraphies dynamiques au rythme bien cadencé, contribuant à l'expérience acrobatique en nous offrant une montée d'adrénaline à chaque coup de patin! Mais l'action frénétique et les pirouettes impressionnantes savent aussi laisser leur place aux moments plus intimes, le tout orchestré avec une maestria incontestable. Les artistes nous font valser avec eux, et les rires ne sont jamais bien loin, quand le clown débarque et provoque sa réaction généralisée qui résonne dans la salle comble du Centre Bell. Crystal, c'est aussi une expérience sensorielle inoubliable grâce à sa narration visuelle qui transcende les frontières du cirque traditionnel, impressionnant pour toute la famille. Un résultat captivant. Vous pouvez vous procurer des billets ici. Présenté au Centre Bell jusqu'au 31 décembre.

Le spectacle Casse-Noisette des Grands Ballets Canadiens L'immanquable spectacle de ballet du temps des fêtes à la Place des Arts est de retour, offrant aux spectateurs de découvrir (ou de redécouvrir) ce grand classique, présenté la première fois en 1964. Toujours aussi somptueuses d'année en année, les chorégraphies mettent en scène l'histoire de la charmante Clara, dans une escapade au Pays des neiges et au Royaume des friandises. Aussi impressionnant par son décor que par ses pas de deux, le ballet est une sortie raffinée qui marquera l'imagination des plus jeunes et réchauffera le coeur des parents. Les fans de musique seront aussi comblés par le talentueux orchestre qui accompagne comme toujours la troupe de ballerine. Vous pouvez vous procurer des billets ici. Présenté à la Salle Wilfrid-Laurier jusqu'au 30 décembre.

