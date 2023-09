Fanas de ramens? Cet événement est tout désigné pour vous!

Faites-vous partie de celles et ceux qui ont craqué pour le ramen, cette spécialité japonaise d'origine chinoise qui met à l'honneur les nouilles aux oeufs? Nous, oui! Ce plat a su s'intégrer dans notre culture québécoise sous toutes ses formes, que ce soit comme petit snack de fin de soirée avec les bols minute ou encore dans sa forme plus évoluée et délicieuse dans plusieurs restaurants du Québec.

Voilà qu'on apprend le retour du Ramen Ramen Fes, ce festival qui célèbre ce plat iconique, pour une deuxième édition. L'événement aura lieu du 9 au 22 octobre à Montréal et plusieurs restaurants participeront à la fête. Ceux-ci seront annoncés le 1er octobre prochain.

Durant l'événement, vous pourrez goûter un ramen vedette dans chaque restaurant participant et vous serez invités à voter pour votre préféré sur la page Facebook de Ramen Ramen en “aimant” les photos du ramen sur l'album photo de notre page Facebook. Le prix du public sera décerné à celui qui récoltera le plus de likes.

Pour souligner le début des célébrations tout en nouilles, une soirée de lancement est organisée au Festival du nouveau cinéma, le lundi 9 octobre à 17 h, avec la présentation du film La chance sourit à Madame Nikuko.

Ce soir-là, dégustation de whisky Suntory et kiosque de ramen sont au programme.

Voilà une idée qui nous semble des plus alléchantes!

Les détails à ce sujet se trouvent ici.

Des partantes ou partants pour une petite virée de nouilles?