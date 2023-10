Ces nouveaux hébergements flottants en Estrie ont de quoi faire rêver

Ce vent de fraîcheur sur les Cantons-de-l’Est est d’ailleurs un concept unique dans la région. On se voit déjà se réchauffer les mains au bord du foyer et observer le ciel étoilé du Mont-Mégantic par le puits de lumière du chalet, un spectacle désigné patrimoine mondial par l’UNESCO.

Ces espaces de détente haut de gamme sur l’eau semblent offrir un panorama magnifique en plus d’être en lieu idyllique pour pratiquer différentes activités de plein air, de la pêche à la raquette. Vous aurez ainsi compris qu’il s’agit de chalets quatre saisons.

L’entreprise Bora Boréal est déjà bien réputée dans la région de Québec pour ses hébergements confortables à l’architecture inspirante, mais elle se distingue cette fois avec un projet novateur, les « MiniBora ». Encore mieux, ces habitations insolites en nature sont à la fois écoresponsables et luxueuses. Le meilleur des mondes !

À 30 minutes de Sherbrooke et deux heures de Montréal, une nouvelle offre de chalets s’installe à Bury, en Estrie . Des chalets flottants (oui, oui !).

Le contenu des photographes et créateurs de contenu Camille D. Sperandio (@cam_ds) et Guillaume St-Amand (@guillaume.stamand) nous donne envie de faire nos valises et de profiter des couleurs en nature!