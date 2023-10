5 idées d'activités à faire en famille pour l'Halloween

Chaque année, l’Halloween se présente comme une occasion unique pour les petits et les grands de laisser libre cours à l’imaginaire et de créer des souvenirs féériques (ou effrayants). On vous glisse ici des suggestions d’activités extérieures pour en profiter pleinement en famille cette année.





Illumi : Le Sentier Désanchanté (Laval)

À Illumi, préparez-vous à être ébloui par le Sentier Désanchanté, le plus important parcours multimédia de son et lumières au monde, rien de moins. Le chemin, qu’on aventure à pied en 60 à 90 minutes, est décoré de citrouilles, de sorcières et de monstres et les structures lumineuses plus grandes que nature transportent dans un autre univers, le temps de l’expérience. Les trames sonores tirées des films d’épouvante ajoutent une dimension effrayante à la visite, mais on nous assure une activité tout indiquée pour la famille. Les chiens sont aussi les bienvenus !

Quand : Tout le mois d’octobre

Prix : À partir de 14,95 $. Gratuit pour les bambins.

Acheter des billets : ICI





Citrouilleville (Saint-Zotique)

Citrouilleville est un village qui est construit entièrement à partir de citrouilles (oui oui, des maisonnettes en citrouille), créant une ambiance magique pour les enfants. Comme une grande foire, vous pouvez vous balader dans un labyrinthe de maïs, profiter de jeux gonflables, assister à des spectacles de théâtre et faire un tour de train. Vous pouvez apporter votre propre pique-nique ou vous régaler avec la nourriture des food trucks disponibles sur place. Leurs stations photos originales sont aussi un décor idéal pour immortaliser les costumes annuels. Finalement, vous pouvez cueillir vos citrouilles et vos courges pour prolonger la journée à la maison avec une recette ou une activité de décoration.

Quand : Tous les week-ends d’octobre

Prix : À partir de 10,43 $. Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.

Acheter des billets : ICI





L’Étrange Carnaval (Québec)

Le Vieux-Québec se transforme en une énorme fête foraine pour la première édition de l’Étrange Carnaval. La programmation gratuite comprend un « voyage dans le temps », un parcours ludique, des soirées dansantes, des performances déambulatoires, des jeux d’adresse, un magicien et bien plus encore. Les rues prennent vie dans une ambiance mélangeant l’époque victorienne, le steampunk et les années folles. Petits et grands seront conquis par cette nouvelle tradition d’Halloween.

Le mardi 24 octobre, le Palais Montcalm propose aussi un spectacle intérieur gratuit, « Dracula », qui combine conte musical, comédie et théâtre. (Billets)

Quand : Du 27 au 29 octobre

Prix : Gratuit (sauf certaines activités)





Frissons d’Halloween au Jardin botanique (Montréal)

Le Jardin botanique se transformera, le temps de quelques jours, en un lieu mystérieux où la frontière entre le réel et l’irréel s’estompe. Kalbacius l’ensorceleur prendra le contrôle de la Grande serre, accompagné de créatures fantaisistes et de son apprentie, Pétiole. Les familles sont invitées à aider Pétiole à acquérir de nouvelles connaissances en participant à des activités comme des classes de maniement de baguette, des ateliers de potions et la révélation du pouvoir des courges. Une pièce de théâtre est également au programme.

Quand : Du 29 septembre au 31 octobre

Prix : À partir de 11,50 $. Gratuit pour les enfants de 4 ans et moins.

Acheter des billets : ICI





Le domaine maudit de la Belle du Coteau-du-Lac (Coteau-du-Lac)

Le site d’autocueillette de plus de 60 variétés de citrouilles et courges décoratives, la Belle du Coteau-du-Lac, présente le Domaine maudit, un décor et des soirées d’épouvante inoubliables. Avec un labyrinthe de maïs illuminé et animé de manière spectaculaire, un parcours d’Halloween juste assez épeurant. De jour, vous pouvez également profiter de jeux et d’un espace pique-nique dans le champ.

Quand : Plusieurs dates d’octobre.

Prix : À partir de 9 $. Gratuit pour les enfants de 4 ans et moins.

Acheter des billets : ICI





Alors, prêts à affronter des peurs avec vos petits monstres?

N’hésitez pas à nous faire part des trésors cachés dans votre région pour partager vos découvertes.