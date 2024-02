Trois idées pour célébrer le « Galentine's Day »

À ce point, vous avez possiblement entendu l'expression anglaise "Galentine's Day" qui gagne en popularité depuis quelques années. Plus qu'un terme à la mode, ces mots se veulent un réel mouvement, s'inscrivant dans la démocratisation de l'amour de soi et invitant à célébrer l'amour en grand, entre amis ou en solo. C'est l'occasion de souligner, sans culpabilité, l'amour sous toutes ses formes. Que l'on fête en grand ou plus intimement, voici trois idées d'activités pour s'initier à la tradition.

S'initier aux arts et au vin

Dans plusieurs autres villes de la province, les soirées thématiques art et vin connaissent un regain de vie, avec plusieurs organisations offrant des soirées vin et peinture (comme celles offertes par le Canvas Club), ou encore de poterie et potineries (comme ce "clay & sip", ici). Si vous avez toujours rêvé de participer à un cours de sommellerie, sans le décorum, c'est probablement votre occasion rêvée d'essayer de nouveaux produits et de faire aller votre créativité. Les ateliers sont idéaux pour les débutants, comme ils offrent conseils et confiance pour se laisser aller. Les tarifs varient.

Pour une option à prix mini, on peut facilement reproduire l'expérience à la maison en demandant à tous les invités de contribuer afin de rassembler le matériel d'art nécessaire. On demande aussi à chacun d'apporter un vin à son goût et on procède à une dégustation à l'aveugle. Enfin, on peut lancer une thématique pour les oeuvres d'art, ou encore se donner une liberté totale. Promis, plaisir garanti.