VIDÉO : Tout sur la tendance du Quiet Luxury + Liste shopping

Après quelques décennies où le faste et l’ostentation ont été les vedettes de la scène du luxe, une nouvelle tendance émerge depuis quelques mois, discrète, mais puissante : le Quiet Luxury. Cette révolution du raffinement transcende le besoin d’afficher son statut par des logos tape-à-l’œil et se révèle plus authentique.

On vous en explique davantage dans la vidéo au bas de l’article.

Certaines maisons de couture ont déjà compris le mouvement, mais le Quiet Luxury donne surtout naissance à une nouvelle aire dans le prêt-à-porter de luxe.

Ces marques ont la cote, mais laissez-nous vous présenter quelques alternatives à prix plus abordables pour ceux qui souhaiteront s’inspirer de cette esthétique élégante. Bonus, on met l’accent sur des entreprises d’ici. Retrouvez les liens de magasinage sous la galerie.