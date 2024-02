Signé Sarah : L'entreprise québécoise qui a la solution pour des collants durables

Vous en avez marre des bas de nylon qui se déchirent après deux utilisations? Vous êtes fatiguées de dépenser constamment et trop pour remplacer des collants déchirés ou accrochés? L'entreprise Signé Sarah propose les premiers collants indéchirables entièrement québécois. Conçus avec des technologies innovantes et des matériaux de première qualité, ils assurent une résistance quotidienne sans compromettre ni le confort ni le style. Nous avons eu le plaisir de les essayer et, croyez-nous, le produit passe le test haut la main!

Disponibles en noir ou en nude, les collants indéchirables vous sont expédiés rapidement dans de magnifiques pochettes satinées, dans lesquelles on retrouve aussi un beau chouchou. Les collants sont vraiment indéchirables (nous les avons étirés de tous les côtés pour les mettre à l'épreuve), mais ils sont surtout abordables, ce qui en fait un achat TRÈS intéressant. Contrairement à la marque américaine connue, les collants Signé Sarah ne feront pas un trou dans votre portefeuille.

Ils sont confortables, doux et sont surtout offerts dans les grandeurs small à 4XL. Voilà donc une entreprise qui a compris l'importance de l'inclusivité. On adore! C'est donc sans l'ombre d'un doute que nous vous conseillons un petit détour vers leur site web, juste ici. Vous y trouverez aussi d'autres produits bien intéressants.

Signé Sarah propose en effet des collants Mama adaptés pour les femmes enceintes avec un tissu très extensible au niveau du ventre afin qu’ils demeurent confortables tout au long de la grossesse. Un bodysuit sculptant a été lancé en 2023 et a connu un immense succès. Sarah Herscheid souhaite agrandir la gamme de shapewear Signé Sarah, et développer de nouveaux modèles et de nouvelles couleurs pour plaire à tous les goûts et tous les styles. Nous lui souhaitons de prospérer dans cette avenue intéressante!