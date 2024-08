Osheaga 2024 : Les plus beaux looks des festivaliers

Ah ce qu'ils ont du flair et un sens du style aiguisé, ces festivaliers! Retour sur les plus beaux looks du week-end, question d'analyser les tendances à retenir de cette fin de semaine d'art urbain et de musique.

Alors que certains ont opté pour des valeurs sûres - on ne se lasse pas d’un ensemble boho ou d'un look western - d’autres se sont laissé inspirer par des pièces qui reflètent la mode actuelle. Découvrez nos favoris dans les galeries photo ci-bas.