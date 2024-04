L’influenceuse Sarah Couture dévoile sa première ligne de vêtements

L'une des pionnières de la création de contenu mode au Québec, l'influenceuse et entrepreneure Sarah Couture révélait enfin la nature de son nouveau projet. Depuis quelques semaines, la fondatrice du blogue Les Trouvailles de Sarah partageait des avant-goûts de sa marque, Estel. Elle en a fait du chemin, depuis Occupation double en 2012!

Sans dévoiler l'essence de ce qu'elle offrirait en termes de produits, la page de la compagnie publiait des clichés romanesques et féminins, inspirant à la détente. Certains croyaient à une marque de lingerie, d'autres, à des pyjamas ou des produits de beauté! Mais c'est finalement via une série de brèves, où Sarah discutait avec sa nouvelle-née endormie sur elle, qu'elle a révélé ce en quoi Estel constituera. Il s'agit d'une ligne de vêtements pour la femme moderne! Elle explique même qu'elle imagine Estel comme une femme qui ne se prend pas trop au sérieux, une fille qui prend plaisir à sortir avec ses amies, autant que de rester tranquille à la maison à regarder une série.

Et oui, sa première collection constituera en un ensemble de pièces dites « capsules » , dans l'idée de permettre de l'intemporalité et des agencements multiples entre les morceaux. Les morceaux seront détaillés entre 45$ à 124$.

Selon la fondatrice, qui racontait l'histoire en direct des nouveaux bureaux de sa compagnie, les morceaux seront aussi adaptés au bureau qu'à l'apéro ou à la maison : polyvalence, qualité et confort sont les mots clés derrière leurs créations! Dans les premiers aperçus, on découvre cardigans, pulls, pantalons de travail et blazers, ainsi que des t-shirts et des shorts.

Le site web sera disponible d'ici la mi-avril et nous sommes excités de découvrir les items. Et à croire le succès que connaît Sarah Couture avec chacun de ses projets mode, on ne peine à se douter qu'il s'agira encore une fois d'une belle réussite.