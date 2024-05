Le meilleur du MET Gala 2024 : Jennifer Lopez, Gigi Hadid et Sarah Jessika Parker s'illustrent

Chaque année, le Metropolitan Museum of Art à New York organise le MET Gala, une soirée bénéfice importante qui réunit le monde du divertissement à celui de l'art et de la mode.

L'événement est tenu dans l'objectif de soutenir le département Costume Institute du Metropolitan Museum of Art, le département du musée dédié à l'étude et à la préservation de l'histoire de la mode. Les recettes générées par les billets, ainsi que les dons des commanditaires et des participants, contribuent à financer les expositions et diverses initiatives artistiques et éducatives du musée.

Des centaines de personnalités publiques américaines et internationales étaient rassemblées ce lundi 6 mai pour l'édition 2024. Réelle occasion de célébrer la créativité et l'expression artistique à travers des tenues extravagantes et des designs avant-gardistes, de toutes les soirées mondaines, c'est certainement celle où les artistes s'amusent le plus.

La thématique 2024? « Sleeping Beauties : Reawakening Fashion », ou en français, « Les Belles au bois dormant : réveiller la mode ».

Pour illustrer cet univers, on remarque diverses tendances parmi les tenues défilées: l'iridescence, la transparence, les dentelles, les broderies, les écailles de sirènes, les satins et autres tissus fluides, les couleurs vives rappelant, les coupes inspirées de l'époque de la renaissance et les fleurs abondantes sont des caractéristiques qui retiennent notre attention. Points boni pour les célébrités qui ont profité du thème pour donner une seconde vie à des créations vintages.

Voyez ci-bas nos 21 tenues favorites de la soirée.