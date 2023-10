Julie Bélanger signe une collection de bijoux à son image avec DRAE

On assistait hier au lancement de la collection de bijoux co-créée par Julie Bélanger (photos de la soirée au bas de l’article) et DRAE, une entreprise québécoise que l’animatrice adore et porte depuis quelque temps. C’est sa styliste, Vanessa Giroux, qui lui avait fait découvrir leurs produits pour ses looks de Ça finit bien la semaine, avec lesquels Julie est rapidement tombée en amour. Fidèle à l’image de Julie, les pièces offertes sont intemporelles, mais pas tape-à-l’œil avec une touche de glam! Disponible dans les teintes d’or et d’argent, la collection est composée de quatre styles de boucles d’oreilles, trois colliers et deux bagues, qu’on peut s’amuser à mix-and-match afin de créer des combinaisons pour tous les goûts. Se distinguant par sa qualité, DRAE est apprécié des artistes d’ici et d’ailleurs, leurs créations ayant été aperçues sur Jennifer Lopez, Kendall Jenner, Hilary Duff et Jessica Alba, entre autres.

On s’est entretenus avec Julie afin qu’elle nous parle de son inspiration pour la collection. Il y a quelque chose dans la force que j’avais envie de partager. On dirait que j’en ai manqué de force. Je crois que c’est avec l’âge, que je gagne en force. J’ai longtemps été celle qui n’avait pas beaucoup confiance en elle, qui fonçait pareil, mais j’avais la peur au ventre. Et là, il y a quelque chose qui se calme et que je me dis " hey, have fun girl " ! Je suis beaucoup là-dedans et je trouvais que c’était une belle ligne directrice. On se souvient que Julie a créé la série Imparfaite en 2023, dans laquelle elle s’est exposée avec vulnérabilité. « J’ai tout mis sur la table. Ce qui ressort de là, c’est une force. », rajoute-t-elle à ce propos. Un moment donné, tu apprends à t’aimer pour vrai. À 33 ans, j’ai « crashé », j’ai fait un burn-out. J’ai commencé à faire du travail sur moi. Je me suis demandé pourquoi je suis aussi exigeante envers moi-même. Tu reconnais tes côtés plus sombres et tu apprends à les accepter. Les noms des produits sont d’ailleurs inspirés de ce cheminement, avec, entre autres, un collier « Force » et une bague « Intuition ». Elle voulait aussi créer quelque chose de festif qui est pensé pour la célébration, mais parfait pour la vie de tous les jours : « Les gens qui me connaissent savent que j’aime beaucoup la fête. Entourée des bonnes personnes, de ma gang, je suis souvent la première arrivée et la dernière partie ! » De lancer cette collection assumée, c’est une belle preuve d’affirmation pour l’animatrice. D’ailleurs, cette dernière souhaite redonner au suivant et a ainsi annoncé qu’un dollar par bijou vendu serait remis à Tel-Aide, ligne d’écoute bénévole pour laquelle elle est porte-parole.

Questions mode en rafales avec Julie Bélanger Ton style tout-aller un lundi matin? Une paire de jeans et un t-shirt. ...et pour le 5@7? On ajoute un veston, des bijoux et un foulard! Dans ton sac à main, on retrouve... Trop de choses! (rires) tu vas retrouver de la pâte à dents, une brosse à dents, des petites menthes, des gloss, trop de gloss, il y en a même des périmés, des vieilles factures, des stylos, vraiment n'importe quoi. Ton inspiration mode du moment? Une fille sur Instagram, Anouk Yve, elle a un style de fou, j'adore comment elle s'habille! C'est toujours très simple, mais elle m'inspire. Ta tendance favorite du moment? La mode "coastal grand-mother"! C'est moi, ça! Je reviens à la mode! (rires) J'aime les matières de qualités, j'aime la soie... J'aime quand c'est bien fait. J'ose payer plus cher pour quelque chose qui va me durer plus longtemps. Si tu ne pouvais garder que trois pièces dans ta garde-robe, ce serait...Veston, jeans et cachemire.