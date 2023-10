Des options pour cette tendance tout confort de l'automne

Avec le rougeoiement des feuilles et l'air qui devient rapidement plus frais (bon, pas cette semaine!) arrive la garde-robe d'automne, riche en gilets molletonnés, en trenchs, en denim et plus encore. Une période enivrante pour quiconque aime la mode.

Une tendance se dessine chez nos marques québécoises, l'une qui est tout confort et qui est parfaite pour les sorties désinvoltes, en forêt, entre ami.e.s, en amoureux : il s'agit de la chemise à carreaux.

Le carreau se décline cette saison sous toutes ses formes. On le retrouve évidemment en chemises, mais aussi en survêtements, en robes, en jupes et plus.

Nous avons pensé vous proposer cette tendance avec plusieurs propositions chez des marques québécoises que nous adorons.

Les voici, ci-dessous!

Adopterez-vous les carreaux cette saison?