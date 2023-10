Agencer les couleurs de ses vêtements : Conseils pratiques pour avoir du style

Combien de fois avez-vous déjà ouvert votre garde-robe, les yeux rivés sur une pile de vêtements, sans la moindre idée de ce que vous devriez porter? Nous avons tous vécu ces matins décourageants où l'inspiration n'est pas de la partie et où l'on se résigne à porter du noir de la tête au pied, question de simplicité. Si cette couleur a ses charmes indéniables, il pourrait aussi bien être temps de réveiller votre créativité et d'apporter une touche de couleur dans votre quotidien.

La psychologie des couleurs nous enseigne que les teintes dont nous choisissons de nous entourer (tant dans notre décor que dans notre garde-robe) influencent notre humeur, notre perception, voire celle des autres à notre égard. Alors, pourquoi ne pas exploiter cet effet à votre avantage?

Les tons neutres comme toile de fond :

Les différents tons de gris, de blanc et de beige font d'excellentes bases pour superposer des couleurs plus vives. Utilisez-les pour équilibrer vos tenues et mettre en valeur certaines pièces clés. Par exemple, un manteau beige mettra en lumière votre foulard rose Barbie!

Le pouvoir des contrastes :

Pour apporter plus de dimensions à vos tenues ou mettre de l'avant une certaine partie de votre silhouette, les contrastes entre les couleurs créent une dynamique visuelle intéressante. Ça fonctionne aussi bien avec les combinaisons classiques, comme avec le blanc et le noir, qu'avec des couleurs frappantes, comme avec le bleu et le orange ou le mauve et le jaune. Référez-vous à un cercle chromatique pour vous assurer de choisir des teintes qui se font face.

La règle des trois couleurs (vidéo) :

Une des astuces les plus efficaces pour agencer vos vêtements est cette règle qui dit simplement de vous en tenir à trois couleurs dans vos looks pour uniformiser et rendre plus élégante toute tenue colorée.