Les galas télévisuels sont, chaque année, des occasions pour le Québec de faire rayonner ses talents de toutes industries à travers la province. Le 45e Gala de l’ADISQ, dimanche soir dernier, a été bien plus qu’une célébration de la musique québécoise, elle a également été le théâtre de défilés de mode époustouflants, avec des artistes parés de tenues à couper le souffle. Si notre Fashion Week montréalaise ne bénéficie pas encore d’un rayonnement international d’aussi grande envergure que celles de Paris ou de Milan, notre showbizz local n’a rien à envier aux autres et nous permet d'en voir de toutes les couleurs, côté style. Des créations de couturiers renommés aux trésors vintage déniché avec soin, nos tapis rouges sont une véritable mine d’inspiration. Que vous soyez amateur de design ou à la recherche d’un ensemble à reproduire pour vos futures occasions, voici cinq tendances mode de l’automne/hiver 2023-2024 qui ont été repérées lors de l’événement, desquelles chacun d’entre nous peut s’inspirer pour nos prochaines sorties.

1 - Les chapeaux fedora Quoique le chapeau de feutre aux rebords plat soit un classique qui ne se démode jamais, il était bien présent cette année sur le tapis rouge, surtout chez nos messieurs. Un accessoire tout en simplicité qui exalte un côté aussi décontracté qu'élégant à tout ensemble. Découvrez quels artistes l'arboraient dans la galerie ci-dessous.

Chapeaux Fedora - 5 tendances mode repérées sur le tapis rouge du 45e Gala de l'ADISQ Précédent Plein écran 1/5 Chapeaux Fedora - 5 tendances mode repérées sur le tapis rouge du 45e Gala de l'ADISQ David Laflèche Sur la photo : © Showbizz.net / Patrick Lamarche Plein écran 2/5 Chapeaux Fedora - 5 tendances mode repérées sur le tapis rouge du 45e Gala de l'ADISQ Bleu Jeans Bleu Sur la photo : © Showbizz.net / Patrick Lamarche Plein écran 3/5 Chapeaux Fedora - 5 tendances mode repérées sur le tapis rouge du 45e Gala de l'ADISQ © Showbizz.net / Patrick Lamarche Plein écran 4/5 Chapeaux Fedora - 5 tendances mode repérées sur le tapis rouge du 45e Gala de l'ADISQ © Showbizz.net / Patrick Lamarche Suivant

2- Résilles et dentelles La dentelle a fait sensation sur le tapis, avec son grand retour qui ne passe pas sous silence. La tenue de Catherine Pogonat, une création de Renalta Morales, est un vrai coup de cœur ici. Parmi les matières les plus en vogue cette saison, on ne pouvait omettre de mentionner la résille, ce tissu transparent cousin de la dentelle, qu'on aperçoit parfois comme pièce maître d'un look (comme c'est le cas pour Lolitta Dandoy, pour la copine de Les Louanges, qui a trouvé cette robe dans une boutique de seconde-main et pour la femme de Souldia et sa trouvaille du Simons), ou encore comme élément de superposition, qui ajoute texture et finesse. L'ensemble de Claudine Prévost illustre bien ce concept. Voici les looks de dentelle ou de résille qu'ont portés les célébrités.

Résilles et dentelles - 5 tendances mode repérées sur le tapis rouge du 45e Gala de l'ADISQ Précédent Plein écran 1/8 Résilles et dentelles - 5 tendances mode repérées sur le tapis rouge du 45e Gala de l'ADISQ Lolitta Dandoy Sur la photo : © Showbizz.net / Patrick Lamarche Plein écran 2/8 Résilles et dentelles - 5 tendances mode repérées sur le tapis rouge du 45e Gala de l'ADISQ © Showbizz.net / Patrick Lamarche Plein écran 3/8 Résilles et dentelles - 5 tendances mode repérées sur le tapis rouge du 45e Gala de l'ADISQ Souldia Sur la photo : © Showbizz.net / Patrick Lamarche Plein écran 4/8 Résilles et dentelles - 5 tendances mode repérées sur le tapis rouge du 45e Gala de l'ADISQ Les Louanges Sur la photo : © Showbizz.net / Patrick Lamarche Suivant

3- Le velours La haute société égyptienne abordait déjà le velours, à l'époque des pharaons. Il n'y a donc aucun doute que l'étoffe, qui refait son entrée en force dans les défilés, les magazines et les boutiques, crée encore aujourd'hui un sentiment de luxe et de confort. Pas surprenant, avec le froid qui arrive, que les vedettes aient elles aussi succombé au charme du velours, simple ou côtelé (aussi appelé communément corduroy). On affirme sans gêne que cette tendance dominait le défilé. Voyez comment les personnalités ont rocké le style.

Velours - 5 tendances mode repérées sur le tapis rouge du 45e Gala de l'ADISQ Précédent Plein écran 1/10 Velours - 5 tendances mode repérées sur le tapis rouge du 45e Gala de l'ADISQ Véronique Labbé Sur la photo : © Showbizz.net / Patrick Lamarche Plein écran 2/10 ADISQ 2023 Salebarbes © Showbizz.net / Patrick Lamarche Plein écran 3/10 Velours - 5 tendances mode repérées sur le tapis rouge du 45e Gala de l'ADISQ © Showbizz.net / Patrick Lamarche Plein écran 4/10 Velours - 5 tendances mode repérées sur le tapis rouge du 45e Gala de l'ADISQ © Showbizz.net / Patrick Lamarche Suivant

4- Le motif tartan Burberry assume les carreaux écossais, beiges, rouges et noirs, depuis plus de 100 ans dans ses créations. Le motif, dans des couleurs plus variées, semble néanmoins revenir en force sur le tableau cette année. De façon plus discrète, on l'observe sur les pantalons de certains, mais c'est Olivier Dion, avec sa tenue signée Vivian Westwood, qui nous en met plein la vue sur la tendance du tartan avec son complet aux couleurs éclatées. Le chic réinventé, quoi!

Tartan - 5 tendances mode repérées sur le tapis rouge du 45e Gala de l'ADISQ Précédent Plein écran 1/5 Tartan - 5 tendances mode repérées sur le tapis rouge du 45e Gala de l'ADISQ Olivier Dion et Emy-Jade Greaves Sur la photo : © Showbizz.net / Patrick Lamarche Plein écran 2/5 ADISQ 2023 Olivier Dion Sur la photo : © Showbizz.net / Patrick Lamarche Plein écran 3/5 Tartan - 5 tendances mode repérées sur le tapis rouge du 45e Gala de l'ADISQ Olivier Dion Sur la photo : © Showbizz.net / Patrick Lamarche Plein écran 4/5 Tartan - 5 tendances mode repérées sur le tapis rouge du 45e Gala de l'ADISQ © Showbizz.net / Patrick Lamarche Suivant

5 - Les manches et épaulettes surdimensionnées Les épaulettes vintages, très structurées, sont omniprésentes. On les retrouve sur les vestons que l'on choisit volontairement dans une coupe ample, autant que... dans les robes. Dans toutes sortes de robes, même les plus moulantes! Ça donne des airs rétro. Les manches ne tombent pas dans l'oubli non plus, avec des styles qui prennent toujours de plus en plus de volume. Nous sommes fans! Faites défiler les images ci-bas pour en témoigner sur vos stars préférées.