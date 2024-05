Silknsoak : Nous avons testé ce produit endossé aux Dragons

Il s'agit de cubes vapeur qui, installés dans votre douche, vont créer une immersion totale en aromathérapie et générer rapidement une atmosphère de détente. 23 arômes répartis en 5 univers de détente sont dorénavant offerts sur la boutique en ligne de Silknsoak et dans différents détaillants à travers le Québec.

Silknsoak est une entreprise québécoise spécialisée dans les produits de bain et de corps, engagée dans la création de produits faits main, fondée par les sœurs Kimberly et Mélanie Castaneda. C'est lorsqu'elles étaient toutes deux enceintes, en même temps, qu'elles ont imagé le produit qui a récemment été endossé par David Côté des Dragons.

D'emblée, nous devons dire que les odeurs qui sont proposées avec ces produits valent leur pesant d'or. Il y en a pour tous les goûts, autant pour celles et ceux qui voudraient vraiment retrouver l'odeur des spas, comme l'eucalyptus ou les arômes boréaux, que les autres qui préféreraient quelque chose de différent.

Nous avons eu l'occasion de tester les produits suivants : Forest Moss, Spa boréal, Hawaii, Sleep Mode et Spa Nordique. Si certains cubes ont un effet plus délicat, plus diffus, comme le Forest Moss (ouf que ça sent bon!), d'autres ont un effet plus enveloppant. L'odeur pourra se propager au-delà de votre douche, dans votre salle de bain, vous permettant de poursuivre votre détente en vous faisant une beauté.

Sur une note plus personnelle, oui, j'ai été séduite par ce produit qui s'illustre avec ingéniosité dans le quotidien d'une maman bien occupée. Mais je peux aussi vous dire que l'effet s'est fait ressentir jusque chez mes enfants, qui ont tout de suite voulu profiter de l'expérience Silknsoak et des bienfaits de ces cubes de détente.

Maman, ça sent tellement bon, je ne vais pas sortir de la douche bientôt!

À noter que les cubes se détaillent à 12,50 $ chacun et que leur effet peut durer pendant 10-12 douches. Pour un effet maximal, il est bien de mouiller le cube quelques secondes avec de l'eau chaude au début de votre douche. L'augmentation de l'humidification intensifie la libération aromatique. Ces produits sont vegan, cruelty-free, sans produits chimiques, silicone ou phtalates.

Pourquoi pas une petite détente à la maison? Pour nous, c'est approuvé!

