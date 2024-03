Vous avez peut-être déjà entendu parler de Myni, cette entreprise québécoise dont la mission est d'offrir des produits pour la maison rechargeables, non toxiques et biodégradables qui éliminent le plastique à usage unique. En effet, en 2020, Marie-Hélène David a fondé l'entreprise Myni dans le but de rendre accessibles aux familles et à la planète des produits de nettoyage sûrs et naturels.

Depuis, nous l'avons vu défiler devant les entrepreneurs à Dans l'oeil du dragon (sous le nom d'entreprise Filo), puis devant les dragons canadiens à Dragon's Den. Celle-ci travaille, avec une petite équipe, à créer un impact significatif, avec des produits écoresponsables. Nous avons eu l'occasion d'en tester plusieurs et le charme opère!

Que ce soit les nettoyants pour la maison, les soins capillaires ou les items pour bébés et enfants, les produits Myni épatent par leur facilité d'utilisation et leur efficacité. Les produits nous arrivent soit sous forme de capsules ou de poudre à ajouter dans l'eau. Les bouteilles réutilisables, faites en paille de blé et qui accompagnent les recharges, sont jolies et invitent à l'utilisation. Ce ne sera pas gênant de les conserver longtemps...

En choisissant cette proposition, chaque fois que vous achetez une recharge, vous évitez d'acheter une nouvelle bouteille en plastique, donc vous faites votre part pour notre planète. Plus encore, les emballages des recharges sont compostables, ce qui ajoute à l'intérêt du produit.

Évidemment, la question que l'on se pose, lorsqu'on commence à considérer l'écoresponsabilisation de notre routine de nettoyage ou de soins corporels, est la suivante : est-ce que ces produits sont équivalents, en termes de qualité, que les autres produits? Ici, la réponse est OUI!

C'est tout à fait surprenant de voir ces poudres se transformer en shampooing, revitalisant ou gel pour le corps, sans que la texture laisse à désirer, au contraire. Même chose pour les produits nettoyants en capsule, qui ont une délicate odeur de propreté sucrée et qui font amplement le travail, sans compromettre la qualité de votre ménage. Décidément, nous avons un véritable coup de coeur pour Myni et nous serons de celles et ceux qui l'adoptent!

Vous pouvez découvrir toute leur gamme de produits sur leur site web, juste ici.

Les produits sont en vente dans leur boutique en ligne, mais aussi dans différents détaillants, présentés par région sur le site web.