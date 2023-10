Tout cru! réinvente avec fraîcheur le légume mariné

Vous êtes adeptes du traditionnel légume mariné, offert sous toutes ses formes sur les étalages des épiceries? Alors, ce que fait la compagnie québécoise Tout cru! pourrait bien vous intéresser!

Créé en 2015 par Pedro Perez, l'atelier Tout cru! a pour mandat de mettre en valeur les produits locaux du Québec, avec un processus millénaire de conservation, la lactofermentation. Le tout est fait de A à Z à Montréal, en gardant en tête la fraîcheur du produit.

Exit les surdoses de sels et de vinaigre. Ces produits ne sont pas cuits, sont sans agent de conservation et ne contiennent pas de vinaigre. Ils sont également sans lactose et 100 % végétaliens.

Nous avons eu l'occasion de goûter à deux de leurs produits phares de la saison, les fèves vertes à l'aneth et les radis à la fleur d'ail.

Le goût peut être surprenant au premier abord, lorsqu'on a en tête le goût des légumes saucés dans le vinaigre, mais le résultat est franchement intéressant et fait carrément briller le légume de saison. Une belle manière d'en avoir dans notre assiette à longueur d'année.

Cette fève à l'aneth n'a pas manqué de nous séduire, si telle chose est possible! Voilà une belle découverte pour les foodies et adeptes de produits locaux.

C'est à essayer!

Les produits Tout cru! peuvent être trouvés dès maintenant dans plus de 100 points de vente partout à travers le Québec! Les détails sont ici.