Sur notre radar : Ces trois nouveautés littéraires gourmandes ont attiré notre attention

Avec l'automne arrivent plusieurs nouveautés littéraires gourmandes sur les étalages, dont certaines, ci-dessous, qui ont attiré notre attention. Avec la saison froide qui s'installe progressivement, et l'abondance des produits locaux, l'envie de cuisiner se fait nécessairement ressentir. Ces propositions pourraient vous accompagner dans votre popote, de manières bien différentes.

Vegan à petit budget

Sara Girard, Éditions Boquet, 220 pages, 34,95 $

Sara Girard propose, avec ce troisième ouvrage, une foule d'astuces, trucs et recettes pour intégrer l'alimentation vegan à votre routine. L'idée est ici davantage de démocratiser ce style d'alimentation plutôt que de convertir entièrement des adeptes. Ainsi, les recettes abondent et s'avèrent assez simples et attirantes pour avoir le goût de tenter l'expérience. On y apprend comment utiliser simplement des produits de base de l'alimentation vegan, qu'on pense évidemment au tofu et aux légumineuses, mais aussi au tempeh, à la protéine végétale texturée, à la levure alimentaire et plus encore. Ce faisant, l'autrice propose des recettes qui pourraient faire baisser le prix de votre panier d'épicerie, qui a franchement bondi dans les dernières années.

On se promet d'y essayer très bientôt : La salade italienne en pot Mason, la soupe orzo, pois chiches et citron et les croquettes croustillantes au riz, pois chiches et pesto de tomates séchées,